Monza-Atalanta 0-4, le pagelle: Akpa ci mette voglia, per gli altri volano i “4”

MONZA-ATALANTA 0-4 (0-2)

Marcatori: pt 12’ e 23’ De Ketelaere, st 2’ Lookman 43’ Brescianini

MONZA (3-5-2) Pizzignacco 6; Pedro Pereira 4 (1’st Lekovic 4), Caldirola 6 (16’pt Brorsson 5.5), Palacios 5; Birindelli 5.5, Castrovilli 4.5 (1’st Forson 6), Bianco 5, Akpa Akpro 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (31’st Ciurria n.g.), Caprari 6 (26’st Vignato 6), Mota Carvalho 6. A disp.: Vailati, Mazza, Urbanski, Sensi, D’Ambrosio, Petagna, Martins, Colombo. All.: Nesta 5

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi 7; Djimsiti 6 (31’st Cuadrado 6), Hien 6, Kossounou 5.5 (1’st Toloi 6); Bellanova 6, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Zappacosta 6 ; De Ketelaere 7.5 (18’st Pasalic 6), Lookman 7 (35’st Brescianini 7); Retegui 7 (31’st Maldini 5.5). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardzic. All.: Gasperini 6.5

Pizzignacco 6 Ne prende quattro senza vederla mai, ma salva la pellaccia in uno contro uno su Maldini

Pedro Pereira 4 Regala i due gol che spalancano le porte alla vittoria atalantina, solite incertezze tecniche, tattiche e di personalità (1’st Lekovic 4 Sostanzialmente inadeguato al palco scenico, ancora da capire se sarà riscattato o meno)

Caldirola 6 Se la gioca faccia a faccia con Retegui, esce dopo il gol subito ma prima della vera disfatta (16’pt Brorsson 5.5 Mai pulito, raramente sotto controllo cerca almeno di metterci il fisico)

Palacios 5 Impacciato, nonostante l’irruenza. Non sembra ancora sufficiente disciplinato a livello tattico

Birindelli 5.5 Corre in fascia, ma a questi livelli non basta: il prossimo salto in avanti dev’essere tecnico

Castrovilli 4.5 Difensivamente imbarazzante, davanti segna ma in fuorigioco ed è quello l’unico alto della sua partita di bassi (1’st Forson 6 Quantomeno entra con la voglia di dare la scossa)

Bianco 5 Prestazione d’energia costellata dai consueti errori tecnici che a questo punto condizionano davvero troppo il suo gioco

Akpa Akpro 6.5 Rincorre gli avversari e ringhia a tutto campo manco contasse qualcosa. Forse per lui sì però, uno di quelli che avrebbe piacere a rimanere

Kyriakopoulos 5.5 La testa è già in Grecia, si limita al compitino e ovviamente non basta (31’st Ciurria n.g.)

Caprari 6 Più che regista offensivo, oggi gioca come vera seconda punta e la differenza si nota. Può sempre fare di meglio, ma oggi è tra i meno peggio (26’st Vignato 6 Tira in porta ed è qualcosa, proverà ad attirare l’attenzione per un possibile ingaggio l’anno prossimo)

Mota Carvalho 6 Fa la guerra a sportellate con Hien e ogni tanto prova anche a calciare in porta. Non gli arriva mai la palla giusta per fare veramente male

Nesta 5 L’undici iniziale è praticamente obbligato e non certo figlio di scelte illuminate sul mercato. Fa quello che può con quello che ha. I cambi sono poco coraggiosi, ma complessivamente la situazione è già compromessa. Chiude la prima stagione di Serie A con una retrocessione, con l’auspicio il futuro gli riservi migliori soddisfazioni