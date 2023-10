Calcio, l’esordio di Crippa coincide con il quarto pareggio consecutivo per la Folgore Caratese

Ancora un pari, il quarto consecutivo, per la Folgore Caratese che nella settima giornata di campionato ottiene un punto nella sfida con la Real Calepina. Inizio incandescente alla Sportitalia Arena: al 5’ Panatti serve in area Kyeremateng che si libera dalle marcature strette degli avversari e con il destro insacca sul secondo palo, ma la rete viene annullata immediatamente per un fuorigioco. Il vantaggio per la squadra guidata da mister Simone Crippa (sostituto di Vinicio Espinal, sollevato dall’incarico lo scorso venerdì), all’esordio sulla panchina della prima squadra, dopo una lunga trafila alla guida delle categorie del settore giovanile, non si fa attendere. All’8’ infatti su calcio d’angolo battuto da Panatti il più lesto di tutti è Arpino che di testa manda la sfera alle spalle di Pagani. La superiorità dei biancoazzurri è evidente e Chibsah ancora di testa sfiora il raddoppio, ma al 24’ gli ospiti pareggiano con Ukuban con un tiro dalla distanza. La risposta della squadra di casa arriva alla mezz’ora con un ritrovato Panatti bravo a centrare la rete di Pagani con un potente mancino. Le sorprese però non sono finite. Poco dopo un’ingenuità penalizza la Folgore Caratese al 35’: Kyeremateng commette fallo su Ruffini colpendolo con una spallata e il direttore di gara, su segnalazione dell’assistente di linea, lo espelle. La Real Calepina approfitta della superiorità numerica e al secondo dei due minuti di recupero concessi agguanta ancora i padroni di casa con la rete di Ruffini. La prima frazione di gioco termina sul 2-2.

Serie D: poche emozioni nella seconda frazione di gioco

La formazione iniziale della Folgore Caratese

La ripresa regala poche emozioni al pubblico della Sportitalia Arena: la girandola dei cambi iniziata dai tecnici fa rifiatare entrambe le compagini, ma le occasioni stentano ad arrivare. La Folgore Caratese, nonostante l’uomo in meno, regge bene e mantiene salda la difesa annientando la spinta degli avversari.

Serie D: ora il calendario prevede la trasferta contro la Varesina

Adesso è tempo di rifiatare per i biancazzurri al termine di una settimana ricca di impegni ravvicinati. Il prossimo appuntamento per la Folgore Caratese è domenica 15 ottobre alle 15 a Venegono Superiore sul campo della Varesina, che attualmente occupa il terzo posto: la Folgore Caratese è all’ottavo posto e con dieci punti è appaiata a Casatese e Crema, mentre in vetta alla classifica c’è l’Arconatese con 17 punti.

Serie D: il tabellino del match

Folgore Caratese-Real Calepina 2-2

Marcatori: 9’ p.t. Arpino (F), 23’ Ekuban (R), 30’ Panatti (F), 47’ Ruffini (R).

Folgore Caratese (4-3-1-2): Piga; Santambrogio, Marchi (1’ s.t. Gritti), Arpino, Cavallini; Chibsah, Rosa (19’ s.t. Silano), Vernocchi; Gaetani (26’ s.t. Scapuzzi), Panatti (10’ s.t. Diop), Kyeremateng. A disposizione Macchi, Confalonieri, Silvestre, Arduini, Napolano. All. Crippa.

Real Calepina (3-5-2): Pagani; Gardoni, Piacentini, Sangiorgi, Vallisa, Ekuban, Castelletto, D’Amuri (40’ s.t. Polese), Gini (13’ s.t. Tosini), Moscheo (42’ s.t. Valli), Ruffini. A disposizione Pisoni, Duda, Vavassori, Mazzoleni, Inverardi, Costante. All.: Capelli.

Arbitro: Isoardi di Cuneo

Ammoniti: Marchi (F), Chibsah (R), Silano (F); espulso al 35’ p.t. Kyeremateng (F).