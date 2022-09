Calcio, le modifiche alla viabilità attorno allo stadio per Monza-Atalanta

In vista della sfida casalinga del campionato di serie A contro l’Atalanta prevista lunedì 5 settembre, alle 18.30 allo stadio U-Power di Monza, il Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità per garantire l’afflusso dei tifosi in sicurezza e l’accesso ai residenti. Per facilitare il deflusso, invece, in base alle indicazioni emerse nel Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, potrà essere vietato il traffico veicolare in viale Stucchi nel tratto compreso tra Viale Sicilia e viale Libertà e in viale Sicilia tra via Modigliani e lo stesso viale Stucchi. Dalle 16 di lunedì fino al termine del deflusso dei tifosi, nel tratto di viale Stucchi compreso tra viale Libertà e via Salvadori il traffico in entrambi i sensi di marcia verrà canalizzato su una sola corsia.

Monza-Atalanta, modifiche alla viabilità: ecco i percorsi alternativi consigliati

Per evitare la congestione stradale dal Comune sono consigliati percorsi alternativi: per chi proviene da Sesto San Giovanni-Milano giunto alla rotatoria Stucchi-Sicilia svoltare a dx in direzione di Concorezzo ed al ‘Malcantone’ a sx in direzione di Vimercate; per chi proviene da Arcore-Villasanta e percorre la SP60 giunti alla rotatoria Stucchi-Libertà svoltare a sx in direzione di Concorezzo, poi in Concorezzo ‘Malcantone’ svoltare a sx in direzione della Tangenziale Est o proseguire diritto in via Adda in direzione di Brugherio.

Monza-Atalanta, istituito servizio bus dalla stazione ferroviaria

In attesa dell’istituzione degli shuttle stabili che faranno la spola tra la stazione ferroviaria di Monza e lo stadio durante le partite, per il solo incontro di lunedì 5 settembre sarà istituito il servizio bus di collegamento stazione FS – Stadio con l’autolinea z286 (dalle 16.30 alle 22.15/22.30 con una frequenza, in fase di afflusso, di una corsa ogni 6 minuti circa). Per usufruire della linea z286 occorrerà essere in possesso di un biglietto e/o abbonamento STIBM con tariffa comprendente la zona Mi4 (Monza). Queste le fermate: Monza Porta Castello (Stazione F.S.); Via Mentana/via Piave; Viale Foscolo/via Buonarroti; Viale Foscolo/via Sangalli; Via Tintoretto/piazza Cimitero; Via Tiepolo (Stadio). Info su www.nordesttrasporti.it

Attorno alle stadio aree sosta per residenti e spazi a pagamento per i tifosi

Intanto la Giunta Comunale ha approvato una delibera che dà mandato a MonzaMobilità di istituire aree di sosta dedicate ai residenti del quartiere Cederna nelle aree prossime all’UPower Stadium e per la creazione di spazi di sosta a pagamento per i non residenti durante le partite. I pass saranno attivi dal 1 gennaio 2023 nei quadrilateri viabilistici viale Sicilia/G.B.Stucchi/ G.Salvadori /Tintoretto/G.B.Tiepolo e viale Sicilia/ A. Correggio/Della Guerrina/F. Tognini.