Serie A, Roma-Monza LIVE: stadio Olimpico sold out

Roma-Monza in campo alle 20.45 allo stadio Olimpico che si annuncia sold out per l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A (si gioca anche Inter-Cremonese). Arbitra Piccinini di Forlì, assistenti Tegoni di Milano e Rossi di Biella.

Serie A, Roma-Monza: probabili in campo

José Mourinho, dopo l’1-1 allo Stadium con la Juventus, fa ricorso al turn over: fuori Karsdorp e Spinazzola, dentro Celik e Zalewski. Scalpita El Shaarawy, c’è Dybala.

Mister Stroppa, a meno di novità dell’ultimora, continua con Di Gregorio tra i pali, ritrova Marlon a destra, conferma davanti Caprari (ex di serata) e Petagna. Capitan Pessina parte dalla panchina, come Dany Mota.

Se è la prima volta in Serie A, tra Roma e Monza esistono due precedenti: negli anni ’50 in Serie B (2-0 per la Roma) e in Coppa Italia negli anni ’80 (2-1 per il Monza).

Serie A, Roma-Monza: dove vederla

Oltre alla cronaca live di #ilCittadinoMb, Roma-Monza si vede in diretta su Dazn alle 20.45 e su Zona Dazn 2 (canale 215 di Sky).