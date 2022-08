Serie A, mister Stroppa: “Stiamo concentrati e muoviamo la classifica con la Roma”

“Il Monza è ancora al lavoro per cercare un’identità di squadra”. Questo è il pensiero di mister Giovanni Stroppa in conferenza stampa lunedì 29 agosto alla vigilia della gara con la Roma all’Olimpico.

Monza calcio, mister Stroppa: “Le difficoltà ci sono, ma lavorando ce la faremo”

“Non nascondo che ci possano essere delle difficoltà, ma sono convinto col tempo si possono superare”. Intanto i biancorossi recuperano quasi tutti ad eccezione di Andrea Ranocchia , Josè Marì e Marco D’Alessandro. L’allenatore spiega chiaro e tondo che “Non diamo regalare palle e fare tanti errori. Abbiamo anche lavorato molto sulla difesa per le palle inattive sapendo che la Roma è molto forte. La partita di domani sarò difficile contro una formazione tecnica e fisicamente ben messa”. Per ora però “Le tre sconfitte (di fila in campionato) non pesano e dobbiamo andare avanti e lavorare ancor più in questo momento in cui certe cose non riescono. Sicuramente è un piacere affrontare Mourinho. Stiamo concentrati su questa gara che possiamo muovere la classifica