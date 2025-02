La Lazio e l’aquila Olympia, una storia che è durata quindici anni e che si è interrotta bruscamente quando la società romana ha licenziato il falconiere Josè Bernabé per aver rivelato particolari troppo intimi relativi a una operazione chirurgica subita. Comunque, Olympia non ha più sorvolato l’Olimpico come tradizione consolidata prima delle partite dei biancocelesti e domenica 9 febbraio tornerà a volare in Brianza.

Calcio: l’aquila Olympia dalla Lazio alla Brianza, giornata allo Sportitalia Village

Lo ha annunciato la Folgore Caratese attesa dal match di Serie D con il Breno. Ebbene, Olympia sarà protagonista di una giornata allo Sportitalia Village di Verano Brianza. È attesa insieme a Bernabé, anche perché per governare il rapace è necessaria la presenza di una persona esperta. Olympia volerà sopra lo stadio prima della partita, con fischio d’inizio alle 15, ma sarà anche a disposizione per un incontro con i bambini al ristorante, di foto ricordo in campo durante l’intervallo e di un aperitivo finale al bar.