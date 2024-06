Calcio: la squadra Top junior della San Carlo di Nova Milanese campione provinciale

Una annata da incorniciare per la squadra Top Junior del Gruppo Sportivo San Carlo di Nova Milanese che si aggiudica il titolo di campioni provinciali dell’area Monza e Brianza e Milano. Allenati dal mister Stefano Bonfante, affiancato dal vice Stefano Barbieri e supportati da Luca Verlato, i ragazzi delle annate 2002, 2003, 2004 dopo aver archiviato il campionato al secondo posto con all’attivo dieci partite vinte, una persa e cinque pareggiate, hanno proseguito il cammino accedendo alla Coppa Plus. Otto le squadre finaliste che sono state suddivise in due gironi.

San Carlo di Nova: per i gialloblù un rush finale pieno di vittorie e di emozioni

La Top Junior gialloblù ha vinto il proprio girone forte delle quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Entrata quindi di diritto nelle “final four” la Top Junior ha affrontato in semifinale il Valsesia, seconda classificata dell’altro girone. Le emozioni sono arrivate dopo i novanta minuti di gioco regolamentare, terminati a reti inviolate, si è passati alla roulette dei rigori.

Ed è stato grazie a un’ottima prestazione dell’estremo difensore della San Carlo, Daniele Prada che è riuscito a partire ben tre rigori su quattro, che i gialloblù hanno conquistato la finale. Quest’ultima è stata disputata sul campo neutro di Rozzano contro il team milanese Rosario 2024. Una finale emozionante conclusa a vantaggio della San Carlo per 2-1. In tutta la stagione sono state solo due le sconfitte della squadra allenata da Stefano Bonfante.

San Carlo di Nova: il mister Stefano Bonfante fa i complimenti ai giovanissimi calciatori 2002, 2003, 2004

“È stata una stagione davvero emozionante – ha sottolineato mister Bonfante – Questa è una categoria composta da più annate, per questo cambia ogni anno, perché i più grandi passano nella categoria Open e si aggiungono nuovi inserimenti dall’under 18”. E ha proseguito: “La squadra, dopo un inizio di girone di ritorno sofferto, si è molto compattata, hanno fatto davvero gruppo sostenendosi a vicenda. Una squadra sicuramente valida anche tecnicamente, ma che ha fatto del gruppo un valore aggiunto”.