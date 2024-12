Calcio, il Seregno Fbc non segna più, ma il mercato gli regala Lozza e Baldan

Ancora una partita senza reti per il Seregno Fbc. Dopo la lunga rincorsa che gli aveva consentito di avvicinare la testa della classifica del girone B del campionato di Promozione, la squadra azzurra anche nel match casalingo contro i lecchesi della Grentarcadia non è riuscita a segnare e si è dovuta accontentare dello 0-0. Il punto ha consentito agli uomini allenati da Gabriele Avella di salire a quota ventiquattro in classifica, a pari merito con Castello Città di Cantù e Lesmo, con sei lunghezze in meno della capolista Vis Nova, che a sua volta non sembra più capace di vincere, quattro in meno del Cantù San Paolo, due in meno dell’Ac Lissone, una in più della Speranza Agrate e due in più di ColicoDerviese e Concorezzese. Un’ammucchiata che appare indecifrabile, con i pronostici che vengono ormai abitualmente smentiti, e che rende di difficile lettura il futuro del torneo. Anche per questo, la società presieduta da Alfredo Varini ha deciso di tornare sul mercato. Manca solo la comunicazione ufficiale per considerare definite le prime due operazioni in ingresso, che porteranno al Ferruccio il difensore centrale Davide Lozza, classe 1992, in uscita dal Castello Città di Cantù, con esperienze precedenti nel Muggiò e nel Merate, ed il centrocampista Stefano Baldan, classe 1991, vero e proprio pezzo da novanta, che ha militato tra l’altro in precedenza con Pro Patria, Borgosesia, Caronnese, Varesina, NibionnOggiono, Casatese, Castellanzese, Saronno e Solbiatese.

Calcio: primo tempo con gli azzurri padroni del campo, ma senza squilli

Antonio Buccini in possesso della sfera nel primo tempo

Per quanto riguarda la cronaca del match, al via sono tornati nell’undici titolare Simone Bianchi e Stefano Papapicco, che hanno smaltito i problemi muscolari che li avevano costretti ai box nelle ultime settimane. La prima azione degna di nota ha visto protagonista all’8’ Matteo Ferrari, che ha imbucato per Antonio Buccini: il centrocampista, solo davanti a Davide Milani, ha però concluso a lato. Al 25’, su un corner ancora di Matteo Ferrari, Alessandro Cofrancesco è svettato, spedendo il cuoio sopra la traversa. Al 28’ Mattia Citterio, preferito inizialmente a Fabio Lucente, ha provato dalla distanza, senza inquadrare la porta.

Calcio: nella ripresa, la traversa nega il gol a Ferrari

Anche nella ripresa è proseguito il digiuno di gol dei padroni di casa

Nella ripresa, il Seregno Fbc ha tentato di alzare il ritmo del gioco, fin lì abbastanza sonnolento. All’8’, su un altro calcio d’angolo di Matteo Ferrari, Pietro Valtorta ha girato a rete di testa, trovando sulla linea Matteo Pirola lesto ad arginare. Al 24’ la scena se la sono presa gli stessi protagonisti. Matteo Ferrari ha sfruttato una punizione per disegnare un bel traversone, sul quale Pietro Valtorta ha deviato: Davide Milani in tuffo ha respinto con qualche difficoltà, ma comunque in modo efficace. Tempo 2’ e, su un nuovo calcio da fermo, Matteo Ferrari ha sfidato personalmente la sorte, centrando la traversa. Alla mezz’ora, un corner sempre di Matteo Ferrari ha pescato Antonio Buccini, la cui inzuccata è stata rimpallata: la sfera è poi finita sui piedi di Antonio Gentile, che di prima intenzione ha alzato troppo la mira e l’opportunità è sfumata. Al 33’ gli ospiti si sono fatti finalmente vivi con Luca Sala, che ha calciato a lato una punizione dalla lunga distanza. Al 47’ un errore in uscita di Pietro Valtorta ha innescato Luca Visconti, che si è messo in proprio ed ha cercato un improbabile diagonale, che si è smarrito sul fondo. Appena 1’ dopo l’occasione per spaccare il pomeriggio l’ha avuta Mattia Citterio, che in area ha ricevuto da Stefano Papapicco ed in girata ha mancato il bersaglio grosso, facendo sibilare la palla sopra la traversa.

Calcio: nel prossimo turno, in programma la trasferta a Trezzano Rosa

Il portiere Mirko Bizzi prova ad impostare con i piedi la manovra dei suoi

Nel prossimo turno, domenica 8 dicembre il Seregno Fbc, alle 14.30, sarà impegnato a Trezzano Rosa contro l’Olimpic Trezzanese.

Calcio: il tabellino del match

Una fase di gioco a metà campo

Seregno Fbc-Grentarcadia 0-0

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Triveri (37’ s.t. Fumagalli), Bianchi, Valtorta; Buccini (37’ s.t. Morello), Papapicco, Giambrone (13’ s.t. Lucente); Ferrari; Citterio, Gentile. A disp.: Guida, Ferracane, Meroni, Curatolo, Cappellini e Barbuto. All.: Avella.

Grentarcadia: Milani; Plebani, Maggi, Esposito, Perego; Manara (44’ s.t. Ciappesoni), Sala, Ghezzi; Pirola (10’ s.t. Finiguerra), Lanzo (24’ s.t. Costantino), Visconti. A disp.: Bosisio, Colombo, Pennati, Pollice, Rusconi e Tentori. All.: Ronchi.

Arbitro: Barbieri di Milano.

Note: ammonito Gentile (S) per gioco falloso. Calci d’angolo: 10-0 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.