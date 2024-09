Calcio, il Seregno Fbc debutta in campionato con un pareggio: a Calolziocorte termina 1-1

Sotto un diluvio, il Seregno ha cominciato con un pareggio la sua avventura nel girone B del campionato di Promozione. A Calolziocorte, gli azzurri hanno impattato 1-1 con i padroni di casa, al termine di un confronto equilibrato. Il risultato rispecchia quello che si visto in campo, con il rammarico per gli ospiti dell’errore che ha portato al pareggio dei lecchesi a pochi istanti dall’intervallo, che ha ricalcato un po’ la situazione vissuta a Sondalo in Coppa Italia una settimana prima, quando invece il gol era stato incassato nel recupero del secondo tempo. In futuro, andrà sicuramente evitata la ripetizione di simili disattenzioni, per non compromettere quanto di buono costruito nel resto del match.

Calcio: nel primo tempo le reti di Gentile e Cotrone

Mirko Bizzi al rinvio con i piedi sotto la pioggia

Senza lo squalificato William Meroni e con Simone Bianchi ancora non al meglio, al via il tecnico Gabriele Avella ha scelto di schierare Pietro Valtorta al centro della difesa, con Alessandro Fumagalli sull’out mancino. Al 9’, Jacopo Triveri si è fatto scavalcare in velocità da Gabriel Lozza e lo ha poi contrastato all’interno dell’area di rigore, impedendogli il tiro. L’arbitro Mattia Sirani di Chiari, anche su indicazione dell’assistente Pietro Rubino di Cinisello Balsamo, ha scelto di lasciar proseguire, scatenando le proteste dei locali, che 1’ più tardi hanno portato all’espulsione dell’allenatore Daniele Perego. I seregnesi hanno rotto il ghiaccio al 25’, quando Antonio Gentile ha insaccato un rigore, figlio di un fallo di mano di Peter Rossi, dopo un suo precedente colpo di testa. Per la nuova società, si è trattato della prima marcatura in partite ufficiali. Al 43’ Stefano Barbieri è stato attento su un tentativo dalla distanza di Cristian Ferracane, deviandolo in tuffo sul fondo. Allo scadere, come detto, un’imbucata di Massimo Colombo ha liberato Manuel Cotrone, che ha sorpreso la retroguardia avversaria, male allineata, e di sinistro ha infilato Mirko Bizzi.

Calcio: campo ai limiti della praticabilità nella ripresa

Un’immagine che documenta la battaglia sotto la pioggia nella ripresa

Nella ripresa, la pioggia ha aumento il suo volume, rendendo il terreno di gioco sempre più pesante ed ai limiti della praticabilità, almeno nella parte finale. Gli ospiti hanno provato ad alzare il ritmo, con le difficoltà del caso, costruendo nella prima mezz’ora tre occasioni con Matteo Ferrari, stoppato due volte da Stefano Barbieri, ed Antonio Gentile, che ha visto una sua inzuccata sfilare a lato. Nel rush conclusivo, Gabriel Lozza da buona posizione ha forse affrettato troppo la conclusione, consegnando la sfera a Mirko Bizzi.

Calcio: nel prossimo turno, al Ferruccio arriverà il Castello Città di Cantù

Un’altra fase del secondo tempo

Ora il Seregno è atteso nella seconda giornata dal confronto casalingo con il Castello Città di Cantù, in programma al Ferruccio domenica 15 settembre, alle 15,30.

Calcio: il tabellino del match

Un tentativo di impostazione del Seregno dopo l’intervallo

Calolziocorte-Seregno 1-1

Marcatori: 25’ p.t. Gentile (S) su rigore, 46’ Cotrone (C).

Calolziocorte: Barbieri; Cotrone, Riva, Rossi, Vanalli; Todeschini, Biaye, M. Colombo, Ripamonti (20’ s.t. Baho), Capocasale (31’ s.t. R. Colombo); Lozza (42’ s.t. Pozzi). A disp.: Venturelli, Radaelli, Bonacina, Ravasio, Nogara e Rota. All.: Perego.

Seregno: Bizzi; Ferracane, Triveri, Valtorta, Fumagalli; Buccini (30’ s.t. Morello), Giambrone, Papapicco; Ferrari (38’ s.t. Troiano), Gentile, Citterio (20’ s.t. Lucente). A disp.: Guida, Cofrancesco, Spinelli, Bianchi, Cappellini e Barbuto. All.: Avella.

Arbitro: Sirani di Chiari.

Note: ammoniti Todeschini (C), Baho (C), Citterio (S) e Triveri (S), tutti per gioco falloso; espulso Perego (all. C) al 10’ p.t. per proteste. Calci d’angolo: 5-2 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.