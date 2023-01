Calcio, il Renate continua a correre: la Pro Vercelli cede ad un rigore di Esposito

Quarto risultato utile consecutivo per il Renate, che sconfigge la Pro Vercelli grazie ad un calcio di rigore causato da fallo di mano di Cristini su tiro di Baldassin. Incontro equilibrato per la maggior parte della partita, con i rispettivi portieri praticamente inoperosi. Nelle file del Renate i nuovi acquisti: Nepi (ex di turno), è stato schierato dal primo minuto, Nelli ha fatto una comparsata a fine partita e Saporetti ha debuttato al “Città di Meda” con una convincente prestazione. Prossimo impegno per il Renate il 22 gennaio, ospite della Juventus Next Gen ad Alessandria.

Renate-Pro Vercelli: il tabellino del match

Renate-Pro Vercelli 1-0

Marcatore: 5’ s.t. Esposito (R) rig.

Renate (4-3-3): Drago 6; Anghileri 6,5, Silva 6, Angeli 6,5, Possenti 6; Baldassin 6, Esposito 7 (dal 35’ s.t. Nelli s.v.), Squizzato 5,5 (dal 45’ s.t. Marano s.v.); Ghezzi 6 (dal 16’ s.t. Saporetti 6), Nepi 6,5, Sorrentino 5,5 (dal 1’ s.t. Morachioli 6,5). A disposizione: Tanzi, Ermacora, Larotonda, Simonetti, Colombini. Allenatore: Dossena 6,5.

Pro Vercelli (4-3-3): Rizzo 6; Clemente 5,5 (dal 33’ s.t. Arrighini s.v.), Cristini 5, Perrotta 6, Anastasio 5,5 (dal 44’ s.t. Febbrasio s.v.); Emmanuello 5,5 (dal 22’ s.t. Iotti 6), Corradini 5,5, Calvano 6 (dal 44’ s.t. Saco s.v.); Della Morte 6,5, Comi 5,5, Vergara 5,5. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Masi, Mustacchio, Gatto, Gheza, Iezzi, Guindo. Allenatore Paci 5,5.

Arbitro: Taricone di Perugia 6,5.

Note: paganti 250, incasso non comunicato. Ammoniti: Clemente (P), Calvano (P), Cristini (P), Drago (R) e Squizzato (R). Calci d’angolo: 3-1 per la Pro Vercelli.