Calcio, Goldoni allo scadere condanna il Seregno Fbc alla sconfitta in amichevole

Sconfitta forse inaspettata per il Seregno Fbc nell’ultimo test amichevole prima dell’avvio ufficiale della stagione. Martedì 27 agosto, al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, gli azzurri sono stati piegati 2-1 dal Bresso, formazione che come loro sarà protagonista nel campionato di Promozione, ma nel girone E e non nel girone B. La gara ha visto i padroni di casa condurre le danze, senza però riuscire a tradurre nel concreto la mole di gioco costruita. «L’importante in questa fase -ha commentato al termine lo scout manager Alessandro Abdalla-, che è ancora di preparazione, è provare i meccanismi. Va migliorata sicuramente la percentuale di realizzazione».

Calcio: gli azzurri hanno pagato dazio alla scarsa concretezza

Al via, il tecnico Gabriele Avella ha proposto una formazione in parte sperimentale, complici i forfait in difesa di Jacopo Triveri, non al meglio, e di Simone Bianchi, da poco aggregatosi al gruppo. Tra i pali è andato quindi Manuel Guida, davanti al quale la retroguardia è stata composta da Alessandro Cofrancesco, Jacopo Meroni, Stefano Papapicco e Tommaso Spinelli. In mezzo hanno agito Jacopo Morello, Simone Giambrone ed Alessandro Cappellini, mentre il trio offensivo è stato formato da Fabio Lucente, Antonio Gentile e Mattia Citterio. L’abbrivio ha visto i locali più intraprendenti e vicini al gol in particolare con Mattia Citterio, stoppato sul più bello al 28’. Appena 2’ più tardi, una corta respinta di Manuel Guida ha innescato Nicolò Defente, che da un passo ha trovato il tapin vincente. Nella ripresa, i seregnesi hanno spinto sull’acceleratore, sfiorando il pareggio a ripetizione. Al 14’ il subentrato Matteo Ferrari ha lambito la traversa direttamente da calcio d’angolo, mentre al 37’ un diagonale di Antonio Buccini ha mancato il bersaglio di un nulla. Al 40’, ancora Ferrari ha trasformato magistralmente di sinistro una punizione dal limite. Quando il pari pareva scritto, al 44’ Marco Goldoni ha firmato una prodezza, riportando avanti gli ospiti con un gran tiro a giro.

Calcio: domenica 1 settembre il debutto in Coppa Italia a Sondalo

Ora l’attenzione dell’ambiente è per l’esordio in Coppa Italia, in programma domenica 1 settembre. La gara contro la Colicoderviese non si disputerà a Colico, per l’indisponibilità del centro sportivo lecchese, ma a Sondalo. Il fischio d’inizio sarà alle 16.