Calcio, Francesco Buglio lascia la panchina del Seregno per motivi familiari

È durata lo spazio di tre settimane ed un giorno l’esperienza di Francesco Buglio sulla panchina del Seregno. Le strade della società azzurra e del tecnico si sono separate giovedì 24 novembre, a causa di problemi familiari, che hanno consigliato all’interessato di tornare nella sua casa di Viareggio. Subentrato a Maurizio Lanzaro mercoledì 2 novembre, Buglio nel suo breve cammino ha conquistato una vittoria, quella all’esordio contro lo Sporting Franciacorta, e due sconfitte, al cospetto di Casatese ed Alcione Milano. Il suo interregno, purtroppo, sarà ricordato anche per il doppio vandalismo subito dalla sua vettura al centro sportivo Seregnello di via Platone, nell’imminenza del debutto contro lo Sporting Franciacorta.

Seregno calcio: la settimana prossima arriva Massimo Sala

«Rivolgiamo al mister -ha commentato il direttore sportivo Luca Pacitto– un grande ringraziamento per l’impegno che ha speso nel periodo della sua permanenza qui a Seregno. Per il momento, la squadra è affidata all’allenatore in seconda Diego Di Chiara, poi valuteremo il da farsi». Di Chiara guiderà il gruppo domenica 27 novembre, nel match contro la Varesina, previsto allo stadio Ferruccio alle 14.30. Poi, la prossima settimana, dovrebbe essere ufficializzato l’ingaggio di Massimo Sala, classe 1968, già attaccante azzurro nella stagione 2002-’03, che nell’ultimo campionato ha condotto la Pro Patria alla salvezza in serie C.