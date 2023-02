Calcio, equilibrio nel derby della Brianza: Folgore Caratese e Seregno pareggiano 1-1

Equo pareggio tra Folgore Caratese e Seregno, nell’anticipo della venticinquesima giornata del girone B del campionato di serie D. Sul campo dell’impianto di via 25 aprile a Carate Brianza, le due formazioni brianzole hanno dato vita ad un match più combattuto che bello, conquistando entrambe un punto, utile a rimpinguare le rispettive classifiche. In attesa delle gare di domenica 26 febbraio, i padroni di casa sono così saliti a quota trenta, con una lunghezza di vantaggio sui cugini seregnesi, sempre ai margini della zona playout.

Serie D: Folgore Caratese subito in vantaggio su rigore

Una palla contesa a metà campo nella prima frazione di gioco

La partita è entrata subito nel vivo. Dopo appena 60’’, l’arbitro Mattia Drigo di Portogruaro ha assegnato un rigore ai locali, ravvisando un fallo di mano volontario di Antonio Magli su un tiro di Andrea Arcidiacono, deviato sul fondo da Luca Bonadeo. Dopo le roventi proteste del capitano seregnese, che ha invocato a viva voce la sua innocenza, dal dischetto Enkel Hyka ha spiazzato lo stesso Bonadeo. Dalla tribuna, la decisione di Drigo ha lasciato più di un dubbio tra gli spettatori, anche se è giusto sottolineare come il fischietto veneziano fosse ben piazzato. Il vantaggio ha fatto impennare l’entusiasmo dei caratesi, che fino all’intervallo hanno condotto le danze, avendo però il torto di non concretizzare con il raddoppio la loro superiorità.

Serie D: nella ripresa il risveglio degli ospiti

Un disimpegno con i piedi del portiere di casa Cristiano Ragone

Il copione della ripresa è stato nettamente diverso. Probabilmente svegliati negli spogliatoi dal tecnico Stefano Di Gioia, gli ospiti si sono ripresentati sul terreno di gioco con un altro piglio ed all’8’ hanno impattato con Riccardo Ortolini, che di testa ha insaccato un cross dalla destra di Giovanni Valtulini. La contesa qui si è accesa, con la Folgore che al 13’ ha costruito l’immediata opportunità di tornare avanti, ma Enkel Hyka, liberato dall’ex Pietro Valsecchi, è stato stoppato da Luca Bonadeo in uscita. Al 21’, invece, il protagonista è diventato sull’altra sponda Cristiano Ragone, che ha dovuto distendersi in tuffo, per neutralizzare una gran botta al limite di Simone Eberini.

Serie D: le partite del prossimo turno

Ancora le due squadre impegnate a metà campo

Nel prossimo turno, in calendario domenica 5 marzo, la Folgore Caratese sarà impegnata in trasferta a Desenzano, mentre il Seregno riceverà la Virtus CiseranoBergamo.

Serie D: il tabellino del derby di Carate Brianza

Il derby è tornato in calendario a Carate Brianza dopo un’attesa di 3 anni e mezzo

Folgore Caratese-Seregno 1-1

Marcatori: 2’ p.t. Hyka (F) rig; 8’ s.t. Ortolini (S).

Folgore Caratese: Ragone; Corna (23’ s.t. Liberati), Arcidiacono, Ambrosini, Calacoci; Valsecchi, Gulinatti, Gualdi (35’ s.t. Corbo); Paltrinieri, Hyka, Barazzetta (23’ s.t. Giugno). A disp.: Aiello, Beye, Besana, Corbetta, Sala e Caricati. All.: Melosi.

Seregno: Bonadeo; Santambrogio, Cattaneo (31’ s.t. Santonocito), Magli, Eberini; Bright, Panatti; Goffi (1’ s.t. Valtulini), Iurato (40’ s.t. Pozzoli), Silenzi (42’ s.t. Henin); Ortolini. A disp.: De Gennaro, Rusconi, Molinaro, Consonni e Cappadonna. All.: Di Gioia.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Note: ammoniti Magli (S) per fallo di mano volontario, Cattaneo (S), Corna (F) ed Ambrosini (F) per gioco falloso, Ragone (F) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 8-4 per la Folgore Caratese. Recuperi 1’ p.t, 4’ s.t.