Calcio, Eccellenza: vittorie per Base 96, Ardor, Vis Nova e Leon

Turno di campionato da dieci in pagella per quattro squadre brianzole. Nel Girone A lo certificano i successi di Base 96 Seveso e Ardor Lazzate: i sevesini superano la Castanese con i gol di Cannizzaro e Cazzaniga, mentre basta una rete di Caldirola ai lazzatesi per avere la meglio sull’Accademia Calcio Vittuone.

Meda sfortunato a Solbiate Arno sconfitto da una formazione costruita per veleggiare nei piani nobili della classifica e che, in questo match, riscuote i tre punti in rimonta. Nel Girone B, conferma della Leon che sbanca il campo del Castelleone e colpo del Vis Nova Giussano che vince ad Almenno San Salvatore e agguanta in classifica un avversario impegnato nella lotta salvezza. Continua il momento negativo del Muggiò che a San Pellegrino incassa la quinta, consecutiva sconfitta.

Calcio, Eccellenza: girone A, Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate che veleggia in una fascia ibrida della classifica, quella tra i playoff ed i playout, batte l’Accademia Vittuone, fanalino di coda, con Caldirola che al 36’ di gioco su assist di Mzoughi sblocca il risultato per una vittoria che dà morale alla squadra di mister Fedele, ancora assente per squalifica. Gli ospiti non si sono arresi facilmente: infatti nel secondo tempo la loro reazione è stata più volte bloccata dagli interventi del portiere Barbieri. Quinta vittoria stagionale per la Base 96 Seveso che supera la Castanese con i gol siglati nella ripresa: al 13’ da Cannizzaro su rigore e al 27’ da Cazzaniga.

Calcio, Eccellenza: girone A, Meda

Illusione e beffa per il Meda. «Torniamo da Solbiate Arno senza punti dopo esserci illusi di poter vincere al cospetto di una squadra indicata da numerosi addetti ai lavori come la favorita numero uno per la vittoria finale – commenta il presidente Gigi Cairoli – Il calcio sa far male, lo sappiamo, ma in questi casi deve darci la forza per capire che siamo sulla strada giusta. Torniamo in Brianza senza punti, ma con la convinzione che possiamo davvero giocarcela con tutti».

Al Chinetti vince la Solbiatese per 3-2, ma dopo la rete dell’attaccante Milani in avvio di ripresa è grande Meda con il ribaltone firmato Valtulina (54’) e Mazzini (75’). Per i bianconeri non basta in quanto nel finale il forcing la squadra di Rota trova il pareggio con Torraca e poi, a un minuto dal novantesimo, il nuovo ribaltone firmato Mira.

Calcio, Eccellenza: girone A, la classifica

Classifica: Calvairate, Pavia 26 punti; Caronnese 23; Magenta 22; Oltrepò, Solbiatese 21; Casteggio 20; Base 96 Seveso 19; Ardor Lazzate, FBC Saronno 18; Castanese 14; Verbano, FC Milanese 13; Sestese 12; Accademia Pavese 11; Vergiatese 9; Meda 8; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza: girone B, Vis Nova Giussano

Nell’anticipo del sabato, in una sfida estremamente importante per il morale e la classifica, la Vis Nova di mister Marco Bertoni ritrova continuità nelle azioni imbastite in fase offensiva e sbanca il campo del Lemine Almenno. In un match dominato sul piano del gioco e delle occasioni, fin dal calcio d’inizio, la Vis Nova al 36’ di gioco sblocca la partita con un tocco da calcio d’angolo di Abbiati deviato nella propria porta da Mosca. Il Lemine però agguanta il pareggio quasi allo scadere del primo tempo con Meli. Nel secondo tempo la pressione della Vis Nova viene premiata dal gol di Redaelli (67’) che anticipa di testa il portiere Gherardi su cross di Barlusconi mentre il tris è firmato, dopo soli tre minuti, da Adriano Marzeglia.

Calcio, Eccellenza: girone B, Muggiò

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, il San Pellegrino conquista tre punti “pesanti” superando allo stadio Quarenghi il Muggiò con una doppietta di Alessandro Lambiase. Prestazione sicuramente positiva dei ragazzi di mister Mascaro, propositivi per buona parte del match. Per il Muggiò (a bersaglio con Dervishi a rendere meno pesante la sconfitta) prosegue il momento difficile come Mister Francesco Natobuono ha ammesso al termine della partita.

Calcio, Eccellenza: girone B, Leon Vimercate

Prosegue la marcia spedita per recuperare posizioni in classifica della Leon Vimercate: la squadra di mister Joelson ha incamerato la sesta vittoria stagionale impreziosendola con giocate spettacolari.

Calcio, Eccellenza: girone B, la classifica

Classifica. Mapello, Nuova Sondrio 27 punti; Trevigliese 25; Leon, Alta Brianza Tavernerio 22; Offanenghese 21; Cisanese 18; Soncinese 16; Muggiò, Soresinese 15; San Pellegrino 14; Vis Nova Giussano, Lemine Almenno 13; Castelleone 11; Arcellasco Città di Erba, Brianza Olginatese 9; Calolziocorte, Tribiano 8 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato domenica 19 Novembre, ore 14.30. Nel Girone A: Calvairate – Ardor Lazzate; Vergiatese – Base 96 Seveso. Ore 17,30: Meda 1913 – Pavia.

Girone B: Alta Brianza – Muggiò; Leon – Soncinese; Vis Nova Giussano – Nuova Sondrio.