Calcio, Eccellenza: vittorie importanti per Leon Vimercate, Lentatese e Ardor Lazzate

Nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, con la maggior parte delle partite disputate in notturna, nel Girone B hanno raccolto punti pesanti la Leon Vimercate vittoriosa sull’Arcellasco Città di Erba per 2 a 1 grazie alle prodezze di Gerevini (al 7’) e di Comelli (al 14’) e il Casati Arcore che ha pareggiato (1-1) ad Olginate. La squadra di mister Claudio Nava, pur in inferiorità numerica (espulso al 35’ Villa), all’87’ ha sbloccato il risultato con Marrone ma al 95’ ha subito la rete di Lugnan. I tre punti salvezza li ha colti invece il Lemine Almenno che a Muggiò, nello stadio “Caduti di Superga 1949”, ha sconfitto la Fucina che pur aveva approcciato nel miglior dei modi l’incontro sbloccando il punteggio al quinto minuto con Leanza. La squadra bergamasca dopo aver pareggiato con Bugada, al 13’, ha preso in mano le redini del match segnando la rete del sorpasso al 63’ con Moretto per finire con una doppietta dello scatenato Bugada. L’attaccante Duguet del Muggiò all’81’ ha reso meno amara la sconfitta dei ragazzi guidati dal presidente-allenatore Luciano Pace.

In vetta alla classifica il Mapello ha vinto sul filo di lana l’incontro con l’Accademia Calvairate e conservato i sei punti di vantaggio sulla Trevigliese.

Calcio, Eccellenza: classifica e prossimo turno del Girone B

GIRONE B – La classifica. Mapello 52 punti; Trevigliese 46; Real Codogno 45; Cisanese 44; Leon Vimercate 41; Tribiano 39; Arcellasco Città di Erba, Accademy Calvairate, Ponte San Pietro 38; Lemine Almenno 36; AltaBrianza Tavernerio 34; Fucina Muggiò, Club Milanese 30; Tritium 27; Olginatese 26; Colognese 25; Luciano Manara 19; Casati Arcore 12 punti.

Prossimo turno domenica 2 marzo ore 14.30: Colognese – Fucina Muggiò; Casati Arcore – Tritium; ore 15.30 FC Milanese – Leon Vimercate.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate in rimonta nel derby con Meda

Nel Girone A, fari puntati sulla prestigiosa vittoria della Lentatese a Sesto Calende e sul derby brianzolo tra Ardor Lazzate e Meda che allo stadio Gianni Brera è stato vinto, in rimonta, dall’Ardor di mister Fedele per 3 a 2. I ragazzi mister Cairoli sono passati in vantaggio con Pozzoli al 32’ e raddoppiato al 52’ con Ambrosini ma i padroni di casa non si sono mai arresi e hanno ottenuto la vittoria, utile per rimanere a stretto contatto con la zona play-off, grazie alla doppietta di Di Benedetto e al goal di Giangaspero. Il primo ha inaugurato la rimonta al 60’ e l’ha completata al’87’, nel mezzo la prodezza del bravissimo attaccante Francesco Giangaspero cresciuto nel settore giovanile del Seregno, alla sua 13° rete in campionato.

Dalla trasferta a Sesto Calende la Lentatese ha portato a casa una vittoria importantissima in ottica salvezza grazie alla rete messa a segno al 42’ del primo tempo da Siano che ha depositato in rete un assist di Malacarne al termine di una azione corale in contropiede.

Sfortunata trasferta della Base 96 Seveso in quel di Casteggio: la squadra di mister Barbieri ha trovato i tre punti grazie agli eurogol di De Stradis (67’) e di Busceglia (92’) per superare i rossoverdi di mister Simone Cazzaniga.

In vetta alla classifica la Solbiatese che ha vinto di goleada (5-1 sul Cinisello) ha allungato il passo ma il Pavia, squadra che tra i pali presenta Matteo Cincilla, ex del Renate, ha risposto con una vittoria sul Mariano.

Calcio, Eccellenza: classifica e prossimo turno del Girone A

GIRONE A – La classifica. Solbiatese 56 punti; Pavia 53; Rhodense, Mariano Calcio 52, Caronnese 51; Ardor Lazzate 47; FBC Saronno 36; Vergiatese 31; Cinisello 30; Lentatese, Sestese 29; Legnano 28; Sedriano, Casteggio 25; Ispra 24; Meda 22; Robbio Libertas 18; BaSe96 Seveso 16 punti.

Prossimo turno domenica 2 marzo: ore 14.30 Meda – Ispra; Rhodense – Lentatese; Sedriano – BaSe 96 Seveso; ore 15.30: Ardor Lazzate – Solbiatese.