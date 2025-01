Calcio, Eccellenza: vince solo la Leon Vimercate, i risultati delle brianzole

Anche la 19° giornata del campionato di Eccellenza non ha regalato emozioni alle squadre brianzole in quanto, salvo poche eccezioni, ha riproposto i risultati del precedente turno post-vacanze di fine anno.

Nel Girone A, il Meda è stato sconfitto dal Pavia (1-3) che, con questo successo, si conferma leader; Base 96 Seveso e Lentatese non sono riuscite a sbloccarsi e senza reti è finito anche Caronnese – Ardor Lazzate scontro diretto molto atteso stante la posizione in classifica di entrambe le squadre. Il Mariano Calcio ha vinto ancora e adesso è al secondo posto.

Nel Girone B il Mapello ha fatto suo (1-0) il derby bergamasco a Ponte San Pietro e ha mantenuto i dodici punti di vantaggio sulla Leon Vimercate vittoriosa di misura (2-1) nel derby brianzolo sul Casati Arcore.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’atteso confronto tra la Caronnese e l’Ardor Lazzate disputato al comunale di Caronno Pertusella, colmo di tifosi (caronnesi e ospiti), è terminato con il risultato di 0-0 dopo novanta minuti durante i quali le due squadre si sono combattute a viso aperto.

Nel primo tempo i padroni di casa hanno preso il controllo del gioco senza trovare la via del goal. Al 13’ Malvestio con un’azione personale ha cercato di sbloccare il risultato ma sul più bello è stato fermato dal portiere De Toni. Anche altre iniziative sono state bloccate dagli attenti difensori dell’Ardor. La risposta più importante della squadra di mister Fedele è arrivata al 40’ con Giangapero che con un delizioso pallonetto, terminato di poco all’esterno di un palo, ha cercato di sorprendere il portiere Paloschi. Nel secondo tempo le azioni offensive più limpide sono state quelle create dall’Ardor che ha cercato invano di sbloccare il risultato con il bomber Giangaspero e con l’ex rossoblù Becerri. E’ finita così, con il punteggio di 0-0, una partita combattuta ed equilibrata in un’atmosfera calda e ricca di tensione sia in campo che sugli spalti. La Caronnese ha rimediato il secondo pareggio consecutivo allontanandosi dalla vetta della classifica distante ora quattro lunghezze; l’Ardor, invece, a quota 37 punti resta poco fuori dalla zona play-off.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Allo stadio Mino Favini, il Pavia batte in rimonta il Meda che al nono minuto di gioco aveva sbloccato il punteggio con il goal di Gebbia. Il Pavia di mister Stefano Bellinzaghi non si è scomposto e in soli due minuti, ha ribaltato il risultato con le prodezze di Poesio (20’) e di Fognini (22’) mentre a mettere al sicuro il risultato è stato Dugourd al 17’ del secondo tempo. La formazione neo capolista ha disputato una gara di spessore meritando i tre punti utili per conservare il primato del girone e di guardare con ottimismo alle prossime partite. Per il Meda di mister Giovanni Cairoli, pur disputando una gara di spessore, sarà necessaria una maggior determinazione nell’affrontare i prossimi avversari a partire dal match con la Sestese Calcio.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso e Lentatese

È finito con un salomonico risultato di parità (0-0) il derby tra la Base 96 Seveso e la Lentatese. Dopo un primo tempo sottotono, nella ripresa la partita si è fatta più vivace, con entrambe le squadre che hanno aumentato i ritmi di gioco. La Lentatese ha sfiorato il vantaggio attorno alla mezz’ora e nel finale con Leone (tiro finito sul palo) ma non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione all’87’ di Capelli mentre la squadra di mister Crucitti, con diverse azioni d’attacco pericolose, ha ribadito di non volersi arrendere.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica. Pavia 44 punti; Mariano Calcio 42; Solbiatese 41; Caronnese, Rhodense 40; Ardor Lazzate 37; FBC Saronno 31; Meda 22; Casteggio, Vergiatese, Sedriano 21; Cinisello, Lentatese 20; Sestese 19; Legnano, Ispra 18; Robbio Libertas 8; Base 96 Seveso 7 punti.

Prossimo turno. Domenica 26 gennaio 2025. Ore 14,30: Lentatese – Cinisello; Ardor Lazzate – Rhodense; Sestese – Meda; Mariano Calcio – Base 96 Seveso.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore e Leon Vimercate

È mancato un pizzico di fortuna al Casati Arcore che al comunale ha tenuto testa alla più attrezzata Leon Vimercate, vice capolista del girone. La squadra di mister Claudio Nava rimane in fondo alla classifica ma determinante, ai fini della salvezza, sarà il risultato della trasferta allo stadio Superga di Muggiò nel prossimo turno. La Leon di mister Inacio Joelson con le due reti messe a segno in questa partita ha confermato di possedere l’attacco più prolifico del girone. Infatti sono ben 47 quelle che compaiono nell’apposita casella contro le 44 dell’attuale capolista Mapello.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

A Canzo disco rosso per la Fucina Muggiò squadra guidata in panchina dal presidente Pace. L’AltaBrianza di Tavernerio dopo essere passata in vantaggio alla mezz’ora con Niang (punizione con un preciso tiro che ha violato la porta presidiata dal giovane portiere Raffaele Vivenzio, classe 2005 prelevato nel mese di dicembre dal Chiasso) ha messo al sicuro il nono risultato utile consecutivo soltanto all’87’ con Pedrabissi. La Fucina, pur priva di alcuni titolari (alcuni bloccati dalla febbre) ho lottato con decisione sino alla fine.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 45 punti; Leon Vimercate 33; Real Codogno 31; Ponte San Pietro, Cisanese 30; Trevigliese, Accademy Calvairate, Arcellasco Città di Erba 28; Fucina Muggiò, Tribiano 27; Club Milanese, Lemine Almenno 26; Tritium, AltaBrianza Tavernerio 25; Colognese 21; Luciano Manara, Olginatese 15; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 26 gennaio ore 14,30: Fucina Muggiò – Casati Arcore; Leon Vimercate – Ponte San Pietro.