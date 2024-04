Calcio, Eccellenza: vince Muggiò, beffe Vis Nova e Leon Vimercate

Bilancio in chiaroscuro delle squadre brianzole in questo turno di campionato di Eccellenza: alla vittoria del Muggiò in trasferta, sono seguite le sconfitte di Leon Vimercate e Vis Nova Giussano che sicuramente incideranno sul piazzamento finale di queste squadre, e per finire con i pareggi di Base 96 Seveso in trasferta e quello tra Meda e Ardor Lazzate allo Stadio “Mino Favini” utili solo per muovere la classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

È finita in parità la sfida tra Verbano e Base 96 Seveso a Besozzo. Un punto prezioso per il Verbano di mister Celestini impegnato a uscire dall’incomoda posizione in classifica e che per due volte è riuscito a recuperare il risultato. Nel primo tempo il Seveso di mister Varaldi è stato più propositivo ed anche capace di gestire tutte le situazioni. Infatti al 36’ sblocca il risultato con Cavaliere e, nonostante la reazione del Verbano che al 38’ pareggia con Vara, allunga ancora prima dell’intervallo con il goal di Romeo. Nella ripresa, il Verbano più determinato riesce a recupera il risultato con Vara che al 26’ batte il portiere Glionna.

Calcio, Eccellenza Girone A: derby Meda-Lazzate

Nessun gol allo stadio “Mino Favini” tra due squadre alla ricerca di punti per il Meda indispensabili per disputare i playout, l’Ardor Lazzate per conquistare il secondo posto in chiave playoff. Al termine del match, per buona parte equilibrato, la situazione delle due contendenti è rimasta pressoché invariata: i bianconeri si trovano con 25 punti in classifica, appena un punto sopra il Verbano; l’Ardor Lazzate rimane in terza posizione assieme al Pavia e nel prossimo turno allo stadio Brera di Lazzate deve battere il Casteggio per conquistare un piazzamento importante nella corsa verso i playout. Settimana decisiva anche per le sorti del Meda.

«Abbiamo conquistato un altro punto che ci fa guardare avanti. Anche per affrontare con una spinta in più la trasferta a Pavia per il recupero di mercoledì allo Stadio Fortunati – commenta il presidente Gigi Cairoli – Quando si arriva a fine campionato conta solo il risultato. Le partite sono moto più intense, con tutte le squadre che danno tutto».

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

Classifica: Oltrepò 63 punti; Magenta 54; Ardor Lazzate, Pavia * 53; Solbiatese, FC Milanese 50; Calvairate, Casteggio 48, Base 96 Seveso, Caronnese* 46; FBC Saronno 44; Sestese* 34; Castanese 33; Accademia Pavese 30; Vergiatese 29: Meda* 26; Verbano 24; Accademia Vittuone 5 punti. *partita in meno

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Sconfitta che sa di beffa quella subita dal Vis Nova Giussano allo stadio Borgonovo: in pieno recupero un tiro scoccato da una trentina di metri da Alessandro Ruggeri, centrocampista del Mapello, viene deviato in modo del tutto involontario da Mantegazza e la palla termina alle spalle dell’incolpevole portiere Foresti. Nel match con la vice capolista, la squadra di mister Gabriele Avella ha tenuto saldamente in mano le redini del gioco procurandosi anche diverse occasioni per passare in vantaggio e portare a casa i tre punti. Tra l’altro al Vis Nova sono stati annullati due gol per presunti fuorigioco: verso la metà del primo tempo quella di Redaelli; nella ripresa quella di Citterio. La situazione della squadra neroverde è problematica in quanto la zona playoff dista sette lunghezze.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Clamorosa sconfitta della Leon Vimercate costretta a interrompere la sua corsa verso il primato dalla Cisanese protagonista di una grande prestazione e che vince con il risultato di 4-3. Dopo le schermaglie iniziali al 7’ la Cisanese sblocca il punteggio con Invernizzi su assist di Facoetti. Immediato il pareggio della Leon: Sottocornola sbaglia in uscita, palla che arriva a Bonseri che entra in area e mette in rete. Al 13′ nuovo scatto della Cisanese: sempre Invernizzi arriva sul fondo e mette al centro dove Facoetti si fa trovare pronto e sigla l’1-2. Al 15′ nuovo pareggio della squadra di mister Joelson: calcio d’angolo di Bonseri, stacco di El Kadiri che firma il 2-2. Insiste la Leon che passa in vantaggio: al 23’ Comelli da posizione defilata con un tiro cross sorprende Sanvito (3-2). Emozioni a non finire anche nel secondo tempo: al 5’ calcio di rigore per la Leon, guadagnato da Comelli. L’esecuzione è di Pelle ma il portiere Sanvito della Cisanese con una grande parata blocca il tiro dal dischetto. All’11′ pareggio della Cisanese: Fognini addomestica il pallone e calcia in rete: è 3-3. Al 24′ ecco il gol partita, di qualità che certifica la positiva prestazione della Cisanese: punizione di Facoetti dalla trequarti che si infila nell’angolo: 3-4. Finale concitato, ma la Cisanese conquista i tre punti in palio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Il Muggiò di mister Draisci mette al sicuro la propria posizione classifica con la convincente vittoria sul Tribiano avallata dalle tre reti messe a segno, nel secondo tempo, la prima al 4’ da Tota (assist di Duguet), la seconda al 9’ da Bonacina (su calcio d’angolo di Diana) seguita, poco dopo, dalla prodezza di Duguet.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

Classifica: Nuova Sondrio 61 punti; Mapello 60; Alta Brianza Tavernerio 57; Leon Vimercate 56; Trevigliese 53; Offanenghese 49; Cisanese 43; Muggiò, Tribiano 39; Soncinese 38; Lemine Almenno 36; Soresinese, Castelleone 32; Calolziocorte, Brianza Olginatese 30; Arcellasco Città di Erba 29; San Pellegrino, 27; Vis Nova Giussano 22 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno – Girone A: Domenica 14 aprile, ore 15.30: Oltrepo – Meda; – Ardor Lazzate – Casteggio; Base 96 Seveso – Solbiatese. Girone B: 14 aprile, ore 15.30: Muggiò – Vis Nova Giussano; Leon – Soresinese.