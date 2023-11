Calcio, Eccellenza: sorridono solo Meda e Leon

Il turno infrasettimanale ha lasciato qualche scoria sui muscoli di alcuni calciatori che militano in squadre brianzole di Eccellenza e a evidenziarlo sono i risultati finali delle partite disputate domenica. Infatti solo Meda 1913 (Girone A) e Leon Vimercate (Girone B) hanno intascato i tre punti in palio utilissimi per rafforzare le rispettive classifiche.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Secondo successo consecutivo per il Meda che sfrutta la vena dell’inossidabile attaccante Davide Mazzini (è nato il 19 settembre 1983 e, in passato, ha indossato anche la maglia del Renate) autore all’85’ del gol partita nello scontro al “Città di Meda-Mino Favini” che assomigliava a un bivio per la stagione di entrambe le squadre.

«Dopo la Castanese abbiamo superato anche la Vergiatese in una partita importante in ottica salvezza visti i risultati delle altre squadre in lotta per uscire dalle zone infide della classifica. La nostra vittoria è firmata dalla prodezza di Mazzini che ha superato il portiere Menegon su assist di Laribi – spiega il presidente dei bianconeri Gigi Cairoli – Vincere aiuta a vincere. Ora ritrovata la fiducia nei nostri mezzi ci prepariamo ad affrontare squadre attrezzate per disputare un torneo nelle zone nobili della classifica come Solbiatese, Pavia, Lazzate e Oltrepò Fbc».

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate e Base 96 Seveso

Di rigore i pareggi conquistati in trasferta da Ardor Lazzate e Base 96 Seveso. L’Ardor dopo la vittoria nel turno infrasettimanale (2-0 nel derby a Seveso), torna in sede con un risultato di 1-1 che, tutto sommato, appare un po’ stretto alla squadra in campo senza mister Ferdinando Fedele squalificato sino al 29 novembre e sostituito in panchina da Lorenzo Bellantone. Il pareggio sul campo del Fc Milanese lo hanno definito le reti messe a segno nel primo tempo al 6’ da Checchi e al 32’ quella su rigore da Dedodato, attaccante del Lazzate cresciuto nelle giovanili di Varese e Varesina con cui aveva esordito in Serie D nel 2017 e vinto il campionato di Eccellenza 2021/22.

La Base 96 Seveso conquista il pareggio al 94’ di gioco grazie al rigore trasformato dal centrocampista Cannizzaro.

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone A

Classifica: Calvairate 26 punti; Pavia 23; Oltrepò 21; Casteggio, Caronnese 20; Magenta 19; Solbiatese 18; Saronno 17; Base 96 Seveso 16; Ardor Lazzate 15; Castanese 14; Sestese e Verbano 12; Acc. Pavese 11; Fc.Milanese 10; Meda 8; Vergiatese 6; Acc. Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Quarta sconfitta di fila per il Muggiò che a Treviglio chiude con nove calciatori in campo a causa di due espulsioni. A sbloccare il risultato al 29’ è Gabriele Motta servito in profondità da una verticalizzazione di Lamera; la Trevigliese all’inizio del secondo tempo mette al sicuro il risultato con Bovo che finalizza una punizione dalla trequarti battuta ancora da Lamera. Sale il ritmo agonistico del match e il Muggiò perde al 75’ per doppia ammonizione Sacchini: ne approfitta Montalbano quattro minuti dopo per servire il tris su assist di Eberini (ex del Seregno). All’86’ altro doppio giallo, stavolta per Bosco. Muggiò che quindi chiude in nove la sfortunata trasferta allo stadio “Mario Zanconti”.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Segna il passo anche la Vis Nova Giussano di mister Bertoni sconfitta al termine di un incontro deciso dagli episodi. Prima della pausa, infatti, un rigore parecchio generoso e trasformato da Confalonieri spezza l’equilibrio dei valori in campo. Nella ripresa la Vis Nova non sfrutta un paio di occasioni e all’80’ nel tentativo di portare a casa almeno un punto viene beffata: in contropiede Confalonieri mette a segno la doppietta e soprattutto suggella la vittoria dell’Offanenghese.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate prosegue la sua risalita verso le prime posizioni: la rete di Bonseri al 13’ spiana la via del successo per il team guidato da Mister Joelson che una volta sbloccato il risultato riesce a gestirlo pur con qualche difficoltà.

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone B

Classifica. Mapello, Nuova Sondrio 24 punti; Alta Brianza Tavernerio, Trevigliese 22; Leon 19; Offanenghese 18; Cisanese, 17; Muggiò, Soncinese 15; Soresinese 14; Lemine Almenno 13; Castelleone, San Pellegrino 11; Vis Nova Giussano 10; Arcellasco Città di Erba 9; Calolziocorte, Tribiano, Brianza Olginatese 8 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato domenica 12 novembre, ore 14.30. Girone A: Base 96 Seveso – Castanese; Solbiatese – Meda. Ore 15: Ardor Lazzate – Calcio Vittuone.

Girone B: sabato 11 novembre ore 14.30: Lemine Almenno – Vis Nova Giussano. Domenica 12 novembre ore 14.30: Castelleone – Leon; Muggiò – San Pellegrino.