Calcio, Eccellenza: Seveso e Lazzate corrono, scivolone Vis Nova

Nella penultima giornata dell’andata spiccano i successi di Base 96 Seveso che rimane a tre punti dalla zona play off, quindi quello dell’Ardor Lazzate che cancella la pesante sconfitta in coppa Italia al “Chinetti” di Solbiate Arno e, con la doppietta di Francesco Giangaspero, supera la Vergiatese. Per suggellare un turno di campionato favorevole alle squadre brianzole e guastato solo dagli scivoloni di Meda e Vis Nova Giussano e dal pareggio del Muggiò si accoda anche la Leon Vimercate che vince il big match contro la Trevigliese e si insedia al terzo posto in classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Al “Brera” di Lazzate partita equilibrata con l’identico numero di occasioni per entrambe ma sul risultato finale è determinante la doppietta di Giangaspero, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Seregno, che sblocca il risultato al 10’ e a tre minuti dal triplice fischio finale mette a segno un penalty. Gli ospiti riescono a pareggiare i conti al 36’ con Caricati ma nel secondo tempo, pur costruendo importanti azioni offensive, sulla loro strada trovano il portiere Barbieri praticamente imbattibile.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Bella vittoria del Base 96 Seveso che approfitta del fattore campo per incamerare l’intero bottino. Al 20’ il direttore di gara per un fallo di mano in area caronnese decreta, senza indugi, il rigore per la squadra di mister Varaldi: dal dischetto Cannizzaro è perfetto. Altro episodio al 23’ con Puka che viene espulso e per i rossoblù della Caronnese è un altro duro colpo. Il Base ha campo libero e mette al sicuro il risultato, dapprima con Cavaliere che al 30’ centra il bersaglio su punizione quindi dopo nove minuti, con Gomez abile ad approfittare di un errore difensivo. Nel secondo tempo la Caronnese, ridisegnata dall’allenatore, Gatti al 74’ con Kovalonoks realizza il gol della bandiera con un colpo di testa a seguito di un calcio di punizione di capitan Corno ma il Base, nel finale, arrotonda il risultato sul 4-1 con un gol di Romeo al 37’. Anche i padroni di casa rimangono in dieci negli ultimi minuti di gioco per l’espulsione di Gomez.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Un vero e proprio boccone amaro per il Meda, che perde a Sesto Calende e resta al penultimo posto della classifica. Decide un gol di Rancati al minuto 32 del primo tempo, l’attaccante di casa riesce ad anticipare e beffare la difesa su assist di Galli. Il Meda reagisce dopo il gol, Mazzini si rende pericoloso di testa (37′) ma il portiere Ferrara para mentre al 43′ ha l’occasionissima per pareggiare con Valtulina che rilancia in area un pallone destinato sul fondo, eludendo così l’uscita di Ferrara, ma nessun compagno riesce a correggere in rete.

I bianconeri escono meglio dagli spogliatoi, Martino conquista un corner e dagli sviluppi Guarnaccia calcia fuori, poi Ferrara è sicuro sul tiro di Laribi. La Sestese resta in dieci all’11’ (espulso Rancati per fallo su Laribi), il Meda a questo punto costringe la Sestese nella sua area ma i tiri di Valtulina e Laribi finiscono sul fondo per cui deve alzare bandiera bianca

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate vince il big match contro la Trevigliese a scavalca in classifica la squadra bergamasca di mister William Sala. La svolta al 25’ e al primo vero affondo la Leon passa in vantaggio: cross da destra per la testa di Pelle che supera il portiere Cortinovis. La partita resta comunque accesa e combattuta da entrambe le squadre. Grosso rischio per la Trevigliese all’80’ quando Eberini tocca Schingo in area, l’arbitro lascia correre. Già in precedenza la Leon aveva reclamato un penalty non ravvisato dal direttore di gara. Nel momento di massima spinta della Trevigliese, la Leon chiuda i conti: Bonseri con un sinistro da dentro l’area fulmina Cortinovis. La squadra di Inacio Joelson sale quindi al terzo posto in classifica in una giornata in cui il Sondrio è sconfitto dal Lemine Almenno sul proprio campo di un match ad alta tensione come traspare dalle espulsioni di di Escudero (S) 29’ st per proteste, Rodriguez (S) 45’ st per scorrettezze, Cella (S) 45’st per proteste dalla panchina, Boffelli (L) 45’ st per scorrettezze; e, quindi, dalle ammonizioni di Cocus (S) (in panchina), Marras, Busto, Mento (S), Bugada, Tarchini, Baldrighi e Zambelli (L). Il Mapello ringrazia e conquista la vetta dopo aver travolto con il punteggio di 4-1 l’Offanenghese.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Pesante sconfitta del Vis Nova Giussano a Calolziocorte in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. La gara si mette subito in discesa per i granata padroni di casa che dopo trenta secondi passano in vantaggio con il centrocampista Buccini. La reazione dei ragazzi di Bertoni viene contenuta dalla difesa del Calolziocorte che nel secondo tempo mette al sicuro il risultato, con veloci ripartenze culminate con le prodezze di Visconti (20’) e di Sare (30).Calcio, Eccellenza Girone B:

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Nell’anticipo del sabato il Muggiò viene bloccato dall’Arcellasco in una partita combattuta: per la squadra comasca allenta da Simone Bodini (già tecnico del Renate in serie C) una boccata d’ossigeno per una classifica tuttora deficitaria, per il Muggiò un punto per muovere la classifica in un periodo difficile.