Calcio Eccellenza: nel weekend tutte in campo puntando ai tre punti

Fermo il campionato di calcio di serie D, in cui nel girone B, tra le 18 protagoniste Seregno e Folgore Caratese, le gare calendarizzate per domenica 25 settembre, alle 15, sono state posticipate a mercoledì 28 settembre, alle 15, a seguito delle elezioni nazionali . Saranno, invece, regolarmente in campo, domani, alle 15.30, quasi tutte le compagini del campionato di eccellenza.

Calcio Eccellenza: la Leon vuole continuare a vincere

L’unica compagine brianzola del monzese ad anticipare la quarta giornata è il Leon Monza che nel girone B, questa sera (sabato 24 settembre) alle 19, gioca allo stadio Pedretti di Almenno san Salvatore dove affronta il coriaceo Mapello. L’allenatore Alberto Motta non ha dubbi “proseguire la marcia positiva, perché il nostro obiettivo finale è il ritorno in serie D. Le squadre bergamasche sono sempre scorbutiche da affrontare, il Mapello ha parecchia esperienza in questa categoria, ma i miei ragazzi stanno tutti bene e si faranno sentire sul campo. In forse gli infortunati Ronchi e Ferrari”.

Calcio Eccellenza: la sfida salvezza della Vis Nova

Il girone A, invece, registra già uno scontro salvezza in cui è impegnato il Vis Nova nella trasferta di Sant’Alessio con Vialone, contro l’accademia Pavese san Genesio. Entrambe le squadre sono fanalino di coda a zero punti e scenderanno in campo con un unico obiettivo, i tre punti. “ Siamo ritornati da martedì ad allenarci sul nostro campo in sintetico completamente rifatto, dopo essere stati finora in trasferta a Limbiate e al Mulinello– ha esordito l’allenatore Agostino Mastrolonardo- chissà che anche questo possa contribuire alla svolta della stagione che tutti ci auspichiamo, e cioè rompere il ghiaccio e tornare alla vittoria. E’ importantissimo per noi muovere la classifica per non rendere più difficile del previsto il cammino che ci attende, ma soprattutto per ritrovare spirito e morale. Col ritorno tra noi di Bartoli, la difesa trova un punto di forza e di esperienza visto che lo scorso anno in serie D si era distinto. Ho ancora qualche dubbio, che scioglierò all’ultimo per D’Astoli, Proserpio e Cavalli che sono reduci da infortuni vari. Più che mai domani la squadra dovrà lottare essere concentrata e cinica”

Calcio Eccellenza: i big match di Muggiò e Lazzate

Il Muggiò che affronta il Pavia, disputata la prima partita di campionato da neo promossa sul proprio rettangolo di gioco del “Superga”, dopo il momentaneo “esilio” a Verano Brianza, in quanto il campo era indisponibile per il rifacimento del manto erboso. “Un’occasione in più per ripetere il risultato ottenuto sette giorni fa a Broni contro l’Oltrepò– ha dichiarato mister Francesco Natobuono- anche se siamo consapevoli di aver di fronte una squadra blasonata e ricca di esperienza che però in classifica ci precede di un solo punto. Ho tutta la rosa a disposizione in quanto rientrano anche Baldan e Tremolada”. Partita insidiosa per l’Ardor Lazzate che ospiterà al “Brera” la capolista Club Milano. “Con i biancorossi di Pero ci siamo già confrontanti in coppa Italia- ha commentato Ivan Stincone– e sappiamo che sono una squadra forte e di grande qualità. Noi siamo in crescita e daremo del filo da torcere ai milanesi”.