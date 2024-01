Calcio, Eccellenza: brianzole tutte a punti, tranne una

Nella seconda giornata del girone di ritorno di Eccellenza, cinque squadre brianzole (Meda, Base 96 Seveso, Ardor Lazzate, Leon Vimercate, Muggiò) raccolgono punti per rafforzare le rispettive posizioni in classifica mentre il Vis Nova Giussano si ferma ancora subendo a Soresina la tredicesima sconfitta in questa stagione.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Stratosferica vittoria dell’Ardor Lazzate che a Sesto Calende strapazza la Sestese di mister Melosi e si avvicina sensibilmente alla zona playoff. Dopo aver subito al 10’ la rete dei padroni di casa (assist di Obelè per Marcone che ben piazzato sul secondo palo trafigge il portiere De Toni) l’Ardor prende in mano le redini del gioco: e al 36’, a seguito di un calcio d’angolo battuto da Pellini, Giangaspero pareggia. Passano solo sette minuti e lo stesso attaccante con un colpo di tacco appoggia il pallone a Benedetti che con un preciso diagonale batte per la seconda volta il portiere Ferrara. Nella seconda frazione di gioco con la Sestese praticamente asserragliata nella propria area, l’Ardor mette al sicuro il risultato al 55’ con Pedrabissi (assist del bravissimo Giangaspero) e poi dilaga con Malvestio (72’) e quasi allo scadere con Silla certifica il risultato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Ottava vittoria della Base 96 Seveso sull’Oltrepò che al 19’ del primo tempo rimane in campo con dieci calciatori per rosso diretto a Luca Villoni (fallo da ultimo uomo) e sblocca il risultato direttamente su punizione calciata da Cazzaniga. La reazione dei biancorossi pavesi è immediata e al 33’ Franchini pareggia i conti. Il Base 96 Seveso non ci sta: al 42’ Cavalieri centra il secondo bersaglio e all’ottavo della ripresa Cannizzaro mette a segno il terzo goal. I ritmi della partita si fanno più intensi e l’Oltrepò al 20’ accorcia con Vaglio su rigore. I pavesi poi reclamano per alcuni interventi fallosi sul neo entrato Cavallotti ma la loro rincorsa si ferma sul palo colpito da Lorusso.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Il Meda torna dal difficile campo di Caronno Pertusella con un punto utile innanzitutto per dare continuità alla vittoria sul Verbano, quindi per riscattare, seppur parzialmente, la pesante sconfitta (0-4) patita all’andata. Il Meda sta bene e lo dimostra nel controllare le iniziative di una squadra ambiziosa.

Partono meglio i padroni di casa, chiamati a riscattare la sconfitta contro Calvairate, ma il Meda gioca a viso aperto. Al 21’ però i rossoblù trovano il vantaggio: scambio tra Corno e Migliavacca, cross del capitano e pallone sfiorato da Brignoli che trova così il vantaggio. La Caronnese cavalca il momento favorevole, il Meda risponde con veloci ripartenze. Nel secondo tempo, in campo si vede un Meda più volenteroso, ridisegnato dai cambi di mister Giovanni Cairoli e alla mezz’ora raggiunge il pareggio: fallo di Santagostino al limite dell’area, Valtulina disegna una parabola perfetta che non dà scampo a Paloschi. Il Meda confeziona anche l’occasione per vincere il match ma Martino, col mancino, colpisce l’esterno della rete.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica

Classifica: Pavia 39 punti; Magenta 38; Solbiatese 36; Oltrepò, FBC Saronno 34; Calvairate, FC Milanese 32; Ardor Lazzate 31; Casteggio 30; Base 96 Seveso, Caronnese 29; Castanese 22; Sestese 21; Meda 18; Accademia Pavese 17; Vergiatese 15; Verbano 13; Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Il Leon Vimercate non riesce a spuntarla sull’arcigno Arcellasco allenato da Boldini (ex tra l’altro del Renate) ma nonostante il pareggio riduce a soli tre punti il distacco dalla capolista Mapello, sconfitta a Calolziocorte. Nel primo tempo la squadra di mister Joelson sblocca il risultato al 6’ con il solito Bonseri ma all’Arcellasco bastano due minuti per riconquistare il pareggio con Marinoni ed a raddoppiare con un tiro cross di Paparella. Nella ripresa assedio del Leon che colpisce per due volte i pali della porta presidiata da Gerosa e raggiunge il pari su rigore ancora con Bonseri.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Vittoria scaccia crisi per il Muggiò di mister Stefano Di Gioia che interrompe la serie positiva della Cisanese al termine di una partita combattuta da entrambe le contendenti. Al 10’ il Muggiò usufruisce di un calcio di rigore (fallo su Adamoli) ma Nenadovic colpisce il palo. Al 15’ è lo stesso calciatore che rimedia all’errore e batte il portiere Comi. La partita offre altri spunti ma al 96’ con la Cisanese sbilanciata in avanti, ripartenza del Muggiò con Adamoli, che davanti a Comi serve Diana, il quale a porta sguarnita appoggia in rete per il 2-0 definitivo.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Le carenze in fase offensiva si fanno sentire e il Vis Nova Giussano incassa a Soresina la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Per i ragazzi di Mister Bertoni l’incontro inizia in salita in quanto dopo otto minuti arriva il vantaggio dei padroni di casa con Brunetti. Gli attaccanti del Vis Nova reagiscono prontamente ma vengono bloccati dalla maggior fisicità dei difensori avversari. Nella ripresa Boccardo dà l’illusione di poter pareggiare dopo aver superato alcuni calciatori della Soresinese ma ha concluso debolmente sul portiere Rossi quindi un tiro di Redaelli si infrange sul palo. Mentre il Vis Nova cerca disperatamente il pareggio, al 95’ la Soresinese raddoppia in contropiede con il neo entrato Frank.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

Classifica: Mapello 41 punti; Leon Vimercate 38; Nuova Sondrio 37; Alta Brianza Tavernerio 36; Trevigliese, Offanenghese 33; Cisanese 28; Soncinese, Tribiano 25; Muggiò, Soresinese 23; San Pellegrino, 22; Arcellasco Città di Erba 20; Brianza Olginatese, Lemine Almenno 19; Vis Nova Giussano 16; Calolziocorte 15; Castelleone 13 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A. Sabato 27 Gennaio 2024, ore 15: Meda – Magenta. Domenica 28 gennaio, ore 14,30: Base 96 Seveso – Vittuone; Ardor Lazzate – Accademia Pavese San Genesio.

Girone B. Domenica 21 Gennaio 2024, ore 14,30: Offanenghese – Leon; Muggiò – Calolziocorte; Vis Nova Giussano – Trevigliese.