Calcio, Eccellenza: brianzole senza vittorie, punto d’oro per Vis Nova

Squadre brianzole a secco di vittorie in un turno di campionato di Eccellenza da archiviare nel minor tempo possibile. Nel Girone A hanno pareggiato la Base 96 Seveso e l’Ardor Lazzate entrambe davanti ai loro tifosi. Sicuramente più importante è stato il pareggio, nel Girone B, del il Vis Nova Giussano che ha raccolto un punto pesantissimo in Valtellina bloccando addirittura la Nuova Sondrio neo capolista. Disco rosso per Leon Vimercate e Muggiò mentre il Meda ha dovuto rinviare al 10 aprile la trasferta a Pavia.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

È finita in parità la sfida tra Base 96 e Vergiatese: il pareggio finale (2-2) serve poco ad entrambi le squadre con Seveso che rimane al decimo posto ma soprattutto con il rammarico di aver sciupato i doppio vantaggio. Rossoverdi di mister Varaldi avanti con il penalty trasformato da Gioele Cazzaniga al 43’ poi raggiunti, in avvio del secondo tempo, da Giacomo Mammetti. Poi succede tutto nel finale: a timbrare la doppietta al 90’ è il bomber Cazzaniga (al 14esimo goal stagionale!) ma a distanza di due minuti è Riccardo Marin, in mischia, a centrare il bersaglio ed a recuperare un punto per la Vergiatese al fine di muovere la classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate dopo cinque vittorie di seguito è costretta a segnare il passo nel match con il Calvairate, avversario diretto nella corsa verso la zona playoff. Alla fine, il risultato di parità non incide sulla posizione della squadra giallo-azzurra che rimane al terzo posto in una classifica ridisegnata dai risultati registrati nelle partite recuperate la scorsa settimana. Quella tra Ardor Lazzate e Calvairate è stato comunque un incontro rocambolesco, con tantissimi episodi e occasioni registrati da entrambi le parti, e soprattutto combattuto sino alla fine con dieci calciatori ammoniti (due dell’Ardor, otto della squadra ospite). A rendere più frizzate il clima, si è aggiunta l’espulsione di mister Ferdinando Fedele al 26’ e la concessione all’Ardor Lazzate del penalty per un fallo su Malvestito. Giangaspero dal dischetto ipnotizzato da Carella però ha sbagliato e il Calvairate, alla mezz’ora, ha sbloccato il risultato con Riccardo Moratti. Altalena di emozioni anche nella ripresa con l’Ardor che si vede annullare due goal ma proprio allo scadere riesce a pareggiare i conti con un secondo penalty trasformato da bomber Giangaspero, arrivato al ventesimo goal in campionato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

La sfida tra Pavia e Meda è stata rinviata a mercoledì 10 aprile a causa della convocazione di due giocatori pavesi nella rappresentativa juniores Lombardia della Lnd impegnata in Liguria nel Torneo delle Regioni.

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

La classifica: Oltrepò 62 punti; Magenta 54; Ardor Lazzate 52; Pavia** 49; Casteggio*, Calvairate, FC Milanese 47; Caronnese*, Solbiatese* 46; Base 96 Seveso* 42; FBC Saronno 41; Sestese**, Castanese 30; Vergiatese* 28; Accademia Pavese* 27; Verbano*, Meda** 23; Accademia Vittuone* 5 punti.

*partite in meno

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Prestigioso pareggio per il Vis Nova Giussano che in Valtellina blocca un avversario superiore sul piano tecnico e riaccende le speranze per abbandonare l’ultimo, scomodissimo posto della classifica. Il Sondrio ha controllato costantemente il gioco entrando spesso nell’area neroverde calciando quasi sempre fuori misura ma si è trovato ad affrontare un avversario che ha lottato sino alla fine senza risparmiarsi. Bravissimo anche il portiere Foresti che, con i suoi interventi, ha dato un’ulteriore spinta alla prestazione dei difensori brianzoli. Più che giustificata l’euforia dei ragazzi di mister Avella che nelle prossime partite dovranno far tesoro di quanto fatto vedere contro un avversario davvero proibitivo come a Sondrio per cercare di approdare nella zona dei play-out. Al termine della partita, anche i bianco-azzurri valtellinese hanno fatto festa e grazie al ko del Mapello in casa con il Tribiano e quello del Leon a Soncino hanno riconquistato il primato solitario nella graduatoria.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Disco rosso del Muggiò di mister Draisci nel match con l’Alta Brianza squadra allenata da mister Ardito (già apprezzato tecnico del Seregno) impostasi con due reti di scarto utilissime per inanellare il tredicesimo risultato utile consecutivo e per riaprire il discorso per la vetta. La svolta del match è arrivata dopo 27’ da Tagliabue che da pochi passi non ha avuto problemi a insaccare una respinta del portiere Tamma. Nella ripresa, dopo un iniziale pressing del Muggiò, è arrivato il raddoppia dell’Alta Brianza grazie ad un preciso diagonale di Lorenzo Citterio. La squadra di mister Ardito tornerà in campo venerdì sera alle 20.30 a Canzo contro il Lemine Almenno nel recupero della 25° giornata.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Settima sconfitta del Leon Vimercate: al comunale di Soncino a decidere il risultato è stato il goal messo a segno al 42’ dall’attaccante Nicolò Pagani. La Soncinese poi è riuscita a conservare il vantaggio e portare a casa tre punti con i quali raggiungere il nono posto in classifica. Per il team di mister Joelson una sconfitta che non ha avuto conseguenze sulla posizione in classifica della squadra.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

La classifica: Nuova Sondrio 58 punti; Mapello 57; Leon Vimercate 56; Alta Brianza Tavernerio* 53; Trevigliese* 52; Offanenghese 46; Cisanese* 40; Tribiano 39; Soncinese 37; Muggiò* 36; Lemine Almenno* 35; Calolziocorte*, Arcellasco Città di Erba 29; Soresinese**, San Pellegrino 27; Brianza Olginatese*, Castelleone* 26; Vis Nova Giussano 22 punti.

* partite in meno

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimi turni di partite: Girone A – Mercoledì 27 marzo 2024, ore 20,30: Vergiatese – Meda. Mercoledì 3 aprile, ore 20,30: Base 96 Seveso – Casteggio. Domenica 7 aprile, ore 15,30: Meda – Ardor Lazzate; Verbano – Base 96 Seveso.

Girone B – Venerdì 29 marzo, ore 19: Soresinese – Muggiò. Domenica 7 aprile, ore 15,30: Tribiano – Muggiò; Leon Vimercate – Cisanese; Vis Nova Giussano – Mapello.