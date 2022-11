Calcio donne: impegni difficili per Real Meda e Fiammamonza

Si avverte già un suono flebile per la nona giornata di serie C femminile, girone A, per le due compagini brianzole del monzese nella nona giornata di andata. Sì perché entrambe arrivano un poco acciaccate nei ranghi.

Calcio donne: Real Meda contro Freedom Cuneo senza Antoniazzi

La prima a scendere in campo è il Real Meda che sabato 5 novembre, alle 15.30, al “città di Meda”, nell’anticipo, riceve la Freedom di Cuneo che occupa il quarto posto in classifica con 14 punti. Le bianco blu piemontesi hanno nella Tamburro la bomber con 5 reti all’attivo, mentre le “black panthers”a quota cinque nella classifica interna delle marcatrici se la dividono la statunitense Toth e Coda. Per il Real Meda, dopo il facile successo in terra sarda contro il fanalino di coda Su Planu ancora a zero punti, il turno odierno è un importante test di verifica. Sia per le giocatrici, che per il nuovo tecnico Nicola Turano, il quale ha detto: “Puntiamo ad incrementare la nostra classifica e a farci rispettare sul campo giocando con determinazione e concentrazione”. Nelle fila bianconere ancora in infermeria la portiera Rigamonti e la giovane attaccante Antoniazzi.

Calcio donne: Fiammamonza a casa dell’Orobica seconda in classifica

Trasferta insidiosissima per Fiammamonza che domenica 6 novembre, alle 14.30, sarà in casa della tenace Orobica di Bergamo, seconda in classifica a 17 punti. Le biancorosse di fronte ad un avversario forte si presenteranno ridotte nei ranghi. Molte delle titolari sono in infermeria: la capitana Ferrario e il difensore centrale Bertani, sono state fermate dal tampone perché positive al test, Nascimani risente di un infortunio al ginocchio, la media Baratti è squalificata, e anche le due attaccati Canna e Ienna hanno dei risentimenti muscolari.

Con molta filosofia l’allenatore Salvatore Bifulco ha detto: “Il match era già difficile sulla carta, senza tante titolari diventa impresa improba. Meglio tante assenze adesso che nelle prossime giornate quando incontreremo squadre alla nostra portata in cui cercheremo di aggiungere punti alla nostra deficitaria posizione di classifica. È l’ultimo scoglio difficile per noi, speriamo di limitare al minimo i danni come contro la capolista Pinerolo”.