Calcio, domenica amara per il Seregno: il Lumezzane lo travolge 5-0 al Ferruccio

Prima sconfitta per Stefano Di Gioia sulla panchina del Seregno. Allo stadio Ferruccio, gli azzurri sono stati travolti 5-0 dalla capolista Lumezzane, guidata sulla tolda di comando dall’ex Arnaldo Franzini e forte sul terreno di gioco degli altri ex Danilo Alessandro e Luka Tomas, che ha imposto la propria superiorità senza nemmeno faticare più di tanto, capitalizzando al meglio le due occasioni costruite nel primo tempo ed approfittando nella ripresa del contraccolpo psicologico accusato dai propri dirimpettai. Il kappaò ha portato ad otto il numero di gare interne senza successi dei brianzoli, che non vincono in casa addirittura dal 7 novembre, quando sconfissero lo Sporting Franciacorta, e che così sono stati agganciati a quota ventotto punti dal Villa Valle, ancora sul limite della zona playout.

Serie D: Alessandro apre le marcature nel primo tempo

Una fase del match

La partita ha visto l’iniziale predominio dei seregnesi, che hanno provato a tenere il pallino del gioco in mano, ma al 19’ sono stati infilati proprio da Danilo Alessandro, che ha appoggiato la sfera nel sacco sguarnito con il petto. Gli ospiti hanno quindi raddoppiato al 42’ con Francesco Antonelli, che al volo ha insaccato su assist di Simone Pesce.

Serie D: nella ripresa il crollo dei locali

Un tentativo offensivo di Bright nella ripresa

Dopo l’intervallo, il Seregno ha provato a rialzarsi, ma al 13’ ancora Simone Pesce ha liberato Michele Troiani, che da un passo ha insaccato. Il gol ha piegato definitivamente le gambe dei locali, che tra il 35’ ed il 37’ sono poi stati puniti altre due volte, la prima da Mattia Mauri e la seconda nuovamente da Francesco Antonelli, che hanno fissato così il definitivo 5-0.

Serie D: ora il derby a Carate Brianza

La difesa ospite chiude una manovra di attacco dei locali

Dopo questo pesante kappaò, gli azzurri proveranno a ripartire già dal prossimo turno, che li vedrà impegnati in trasferta sul campo della Folgore Caratese. La gara, in calendario domenica 26 febbraio, alle 14.30, dovrebbe essere anticipata a sabato 25 febbraio. Si attendono da questo punto di vista comunicazioni ufficiali.

Serie D: il tabellino del match contro la capolista

I bresciani in avanti nella prima frazione

Seregno-Lumezzane 0-5

Marcatori: 19’ p.t. Alessandro (L), 42’ Antonelli (L); 13’ s.t. Troiani (L), 35’ Mauri (L), 37’ Antonelli (L).

Seregno: Bonadeo; Santambrogio (14’ s.t. Rusconi), Konatè (33’ s.t. Cattaneo), Magli, Eberini; Valtulini (27’ s.t. Iurato), Bright, Panatti, Goffi (14’ s.t. Henin); Ortolini (14’ s.t. Cappadonna), Silenzi. A disp.: De Bono, Santonocito, Consonni e Pozzoli. All.: Di Gioia.

Lumezzane: Filigheddu; Ragazzetti, Troiani (41’ s.t. Parodi), Tomas (28’ p.t. Pogliano, 36’ s.t. Tortelli), Rigo; Calì, Pesce (38’ s.t. Squarzoni), Poledri; Antonelli; Spini, Alessandro (33’ s.t. Mauri). A disp.: Tota, Cesaroni, Scanzi e Parravicini. All.: Franzini.

Arbitro: Petrov di Roma 1.

Note: ammoniti Pacitto (direttore sportivo S) per comportamento non regolamentare, Panatti (S), Bright (S) e Pesce (L) per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-1 per il Seregno. Recuperi: 3’ p.t., 2’ s.t.