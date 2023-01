Calcio, Di Gioia risolleva il Seregno: Panatti stende il Villa Valle

L’avventura di Stefano Di Gioia sulla panchina del Seregno è cominciata con il piede giusto. A Villa d’Almè, il tecnico subentrato pochi giorni fa a Massimo Sala ha debuttato con una vittoria di misura sul Villa Valle, arrivata al termine di una partita dai due volti, ben giocata nel primo tempo ed in sofferenza nel secondo, che ha ridato fiato ad una classifica molto complicata. Gli azzurri sono scattati meglio dai blocchi di partenza, sfiorando il vantaggio in particolare al 29’, quando il portiere di casa Stefano Rota è stato miracoloso in tuffo su Simone Eberini. Sugli sviluppi del successivo corner di Luca Santonocito, Michel Panatti, finalmente sui livelli che gli sono stati abituali nella sua carriera, ha sbloccato il risultato di testa. Prima dell’intervallo, Raffaele Ortolini si è visto annullare il raddoppio per fuorigioco.

Serie D: differente il canovaccio della seconda frazione

Un momento del match

Nella ripresa, il match ha cambiato volto, con i bergamaschi più intraprendenti e gli ospiti in affanno, a causa anche di una condizione ancora imperfetta per molti. Qui la dea bendata ha dato una robusta mano agli azzurri, sotto forma del palo che al 2’ ha negato il pareggio ad Alessandro Torri, della traversa che al 13’ ha respinto un colpo di testa sporco di Elia Bortoluz e di un altro palo che al 44’ ha fermato Francesco Ghidelli. In mezzo, il solo acuto brianzolo è stato ancora di Michel Panatti, che all’8’ ha costretto dal limite Stefano Rota ad una respinta difficoltosa. Ora Luca Santonocito e compagni potranno preparare con più serenità l’importante confronto interno con il Varese, previsto al Ferruccio domenica 22 gennaio, alle 14.30.

Serie D: il tabellino del match

Una palla contesa nella metà campo del Villa Valle

Villa Valle-Seregno 0-1

Marcatore: 30’ p.t. Panatti (S).

Villa Valle: Rota; Delcarro (24’ s.t. Perrotti), Paris, Lleshaj, Melseaux (44’ s.t. Poli); Salvi, Martini (27’ s.t. Sanseverino), Ghidelli, Seck (17’ s.t. Danesi); Torri (17’ s.t. Maritato), Bortoluz. A disp.: Pisoni, Fattori, Pizzaballa e Gualdi. All.: Mangone.

Seregno: Bonadeo; Rusconi, Konatè (17’ s.t. Cattaneo), Magli, Bosco; Valtulini (47’ s.t. Goffi), Bright, Panatti, Eberini (19’ s.t. Pozzoli); Santonocito (27’ s.t. Silenzi), Ortolini. A disp.: De Bono, Iurato, Zangrillo, Treccozzi e Cappadonna. All.: Di Gioia.

Arbitro: Monesi di Crotone.

Note: ammoniti Martini (V), Bortoluz (V) e Magli (S) per comportamento non regolamentare, Lleshaj (V) e Melseaux (V) per gioco falloso. Calci d’angolo: 4-3 per il Villa Valle. Recuperi: 2’ p.t., 9’ s.t.