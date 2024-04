Calcio, Desenzano corsaro a Carate Brianza: decide una doppietta di Guarneri

Si interrompe la serie di tredici risultati utili consecutivi della Folgore Caratese. Il Desenzan, infatti, con una doppietta di Guarneri si impone in Brianza, intascando la quinta vittoria consecutiva e il decimo risultato positivo di seguito. Incassando anche questi tre punti, la squadra di mister Contini si conferma al quarto posto nella classifica. Ma la Folgore Caratese, pur ammettendo la superiorità della squadra ospite, protesta per un fallo ai danni Esposito: al 29’ sul risultato ancora fermo sullo zero a zero nell’area del Desenzano c’è una trattenuta prolungata da parte di Bakayoko (difensore centrale), che atterra l’attaccante, ma l’episodio non viene sanzionato dal direttore di gara che lascia proseguire il gioco tra il disappunto dei calciatori biancazzurri. Passano alcuni minuti e il Desenzano sblocca il risultato. In seguito ad un calcio d’angolo per la Folgore Caratese, la palla viene respinta fino a centrocampo, dove Guarneri intercetta e avvia un veloce contropiede. Il gioco si sviluppa sulla fascia destra con Spaviero, che attira su di sé due difensori biancoazzurri, prima di passare nuovamente la palla a Guarneri. Quest’ultimo, posizionato sul secondo palo, sorprende Viscovo con un tocco che termina la sua corsa in fondo alla rete.

Serie D: Guarneri chiude i conti nella ripresa

Nella ripresa, la Folgore si lancia all’attacco con vigore, ma si scontra contro l’impenetrabile retroguardia del Desenzano. Al 6′ una punizione insidiosa ai limiti dell’area di rigore offre a Roberto Esposito l’opportunità di sferrare due potenti tiri verso la porta difesa da Tommasi, ma la barriera del Desenzano respinge entrambi i tentativi. Al 15’ una conclusione di Paloschi viene intercettata dal portiere Viscovo. Ma per il raddoppio basta attendere soli tre minuti. Dopo un calcio di punizione battuto da Pinardi sulla fascia sinistra, il pallone arriva a Spaviero che crossa al centro, dove Guarneri è il più rapido di tutti nel superare Viscovo e firmare la doppietta personale. La Folgore Caratese accusa il colpo e, nonostante i generosi tentativi di Roberto Esposito e di Silano, non riesce a recuperare il risultato.

Serie D: il tabellino del match

Folgore Caratese-Desenzano 0-2

Marcatore: 33’ e 63’ Guarneri (D)

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Balamontis, Arpino, Marchi, Cavallini; Bright (72’ Rosa), Caporali (72’ Kyeremateng), Clerici (72’ Silano); Scapuzzi (10’ Vernocchi); Barranco, R. Esposito. A disposizione: Macchi, Nicolini, Lofoco, N. Esposito, Rosa, Santambrogio. All.: Parlato

Desenzano (4-3-3): Tommasi; Alborghetti (80’ Semprini), Pirola, Bakayoko, Armati; Tomaselli, Pinardi, Ferrari (59’ Forlani); Guarneri (84’ Mor), Paloschi (88’ Aperi), Spaviero (80’ Floriano). A disposizione: Zorzi, Niccolai, Ranelli, Bianchetti. All.: Contini

Arbitro: Davide Testoni (Ciampino), Francesca Pia Algeri (Milano), Vincenzo Manno (Milano).

Note: ammoniti 29’ Caporali (F) e 51’ Pirola (D). Angoli 7-3. Recupero: 1’ pt; 6’ st

Serie D: la classifica del girone B dopo 34 giornate

Piacenza 66 punti; Caldiero Terme 65; Pro Palazzolo 63; Desenzano 62; Varesina, Arconatese 60; Brusaporto 50; Folgore Caratese, Casatese, Villa Valle 48; Clivense 46; Virtus Ciserano 45; Club Milano 42; Caravaggio 40; Castellanzese, Real Calepina 38; Legnano 34; Tritium 28; Crema 27; Ponte San Pietro 24 punti.

Serie D: il prossimo impegno della Folgore Caratese

Prossima partita della Folgore Caratese domenica 14 aprile, ore 15, in trasferta contro l’Arconatese.