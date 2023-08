Calcio: definiti (finalmente) i gironi di Eccellenza e Promozione

Una delle estati più lunghe del calcio nostrano è giunta finalmente a uno snodo decisivo. Tra ricorsi, controricorsi, mancate iscrizioni, ripescaggi, dalla Serie B in giù si è scatenato un effetto domino che vede cadere anche l’ultimo tassello, quello decisivo per definire i gironi della stagione 2023/2024. Conosciuto l’esito del Consiglio Direttivo Nazionale, ecco dunque come sono formati i prossimi campionati di Eccellenza, Promozione regionali. Pubblicati gli attesi raggruppamenti, il primo turno di Coppa Italia è in calendario per il 27 agosto mentre la composizione dei calendari verrà effettuata entro la fine di agosto.

Calcio: definiti i gironi dell’Eccellenza

Come era già previsto da più parti il Città di Varese torna in Serie D e porta con sè anche il Caravaggio, lasciando così spazio a Meda e Orceana, che colmano buchi nei Gironi A e C, ora così formati:

GIRONE A – Accademia Vittuone, Accademia Pavese, Ardor Lazzate, Base 96, Calvairate, Caronnese, Castanese, Casteggio, FBC Saronno, FC Milanese, Magenta, Meda , Oltrepò, Pavia, Sestese, Solbiatese, Verbano, Vergiatese;

GIRONE B – AltaBrianza, Arcellasco, Brianza Olginatese, Calolziocorte, Castelleone, Cisanese, Lemine Almenno, Leon, Mapello, Muggiò , Nuova Sondrio, Offanenghese, San Pellegrino, Soncinese, Soresinese, Trevigliese, Tribiano, Vis Nova Giussano .

GIRONE C – Atletico Cortefranca, Bedizzolese, Calcio Pavonese, Carpenedolo, Castellana, Castiglione, CazzagoBornato, Ciliverghe, Darfo Boario, Falco, Forza e Costanza, Juvenes Pradalunghese, Orceana, Ospitaletto, Rovato, Scanzorosciate, Sport Casazza, Vertovese.

Calcio: definiti i gironi della Promozione

Salutate Meda e Orceana, a catena vengono ripescate il Gallarate e l’Orsa Iseo, che sale grazie alla mancata iscrizioni del Montichiari, seconda in graduatoria. Due innesti che vanno a completare i seguenti raggruppamenti: