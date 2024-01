Calcio, Coppa Italia Lombardia: la Solbiatese vince ai rigori la finale al Ferruccio di Seregno

Al termine di una partita dalle mille emozioni e conclusasi solo ai calci di rigore, la Solbiatese vince la Coppa Italia Lombardia e con questa vittoria accede alla fase finale nazionale del Torneo che assegnerà alla squadra vincitrice la promozione diretta in Serie D.

Calcio, Coppa Italia Lombardia: 3-3 tra Solbiatese e Ciliverghe dopo tempi regolamentari e supplementari

Allo stadio Ferruccio di Seregno, la partita tra la Solbiatese e il Ciliverghe si conclude sul risultato di parità: 3 a 3, dopo i tempi regolamentari e supplementari. Il verdetto finale è affidato ai calci di rigore: la Solbiatese che tra l’altro ha sciupato un penalty durante la partita, ne trasforma sei (due quelli sbagliati), il Ciliverghe cinque ma altri tre sono parati dal portiere Seitaj con interventi strepitosi. L’incredibile andamento dei calci di rigore ha ricalcato quello della partita contrassegnata nel primo tempo dalla rimonta della Solbiatese che, dopo aver subito il gol di Minessi, passa con le reti di Sorrentino e Milani per il parziale di 2-1. Nella ripresa, ribaltone dei bresciani con la doppietta di Cotello e gol di Milani della Solbiatese all’ultimo respiro. Tante emozioni anche ai calci di rigore, per un 9-8 finale per i neroazzurri di Solbiate Arno che festeggiano anche i 112 anni di storia della società.

Calcio il post pubblicato sul sito della Solbiatese

Calcio, Coppa Italia Lombardia: la partita tra Solbiatese e Ciliverghe

Partenza col botto dei bresciani, che dopo due minuti con Minessi sbloccano il risultato. All’8’ pareggia la Solbiatese con un colpo di testa di Sorrentino su corner di Mira e al 35’ grazie alla velocità di Milani che centra il bersaglio con un perfetto diagonale per il 2 a 1. Secondo tempo. Al 10’ pareggia il Ciliverghe: invenzione di Cotello che dopo una respinta di Seitaj spiazza gli avversari e al 41′ sugli sviluppi di una rimessa laterale, è ancora Cotello a lasciare il segno. La reazione della Solbiatese si concretizza al 47’ con Milani che riapre i giochi. Nei supplementari il risultato non cambia e la sfida si decide ai calci di rigore.

Calcio: il tabellino di Solbiatese-Ciliverghe

Solbiatese – Ciliverghe 3-3 (2-1)

Solbiatese: Seitaj, Manfrè, Riceputi, Sorrentino, Novello (39′ st Lonardi L.), Mira, Marin, Iervolino (19′ st Minuzzi), Torraca, Colombo (39′ st Mondoni), Milani (4′ pts Alabiso). A disposizione: Russo, Lonardi D., Giambertini, Scapinello, Locati. Allenatore: Rota

Ciliverghe: Vigilati, Carminati, Ricciardi (32′ st Danesi), Scidone, Ondei, Belotti, Torri (39′ st Cristini), Bresciani (25′ st Nolaschi), Minessi (14′ pts Trovadini), Cotello, Triglia (39′ st Tanghetti). A disposizione: Zanoli, Muca, Traina, Boniotti. Allenatore: Quartuccio

Arbitro: Belingheri di Lecco (Cantile-Mucciante)

Marcatori: pt: 2′ Minessi (C), 7′ Sorrentino (S), 35′ Milani (S); st: 10′ Cotello (C), 41′ Cotello (C), 47′ Milani (S)

Note: Ammoniti: Ricciardi (C), Vigilati (C). Calci d’angolo: 3-1.