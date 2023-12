Calcio, Coppa Italia Eccellenza: Ardor Lazzate sfiora l’impresa, in finale Solbiatese e Ciliverghe

Allo stadio Ferruccio di Seregno domenica 7 gennaio la finale della Coppa Italia Eccellenza vedrà di fronte Solbiatese e Ciliverghe. Nelle semifinali disputate mercoledì la Solbiatese al Brera di Lazzate con grande fatica è riuscita a contenere il forcing dell’Ardor mentre la Caronnese, non ha replicato il successo nell’andata (1 – 0) ed è stata nettamente sconfitta dal Ciliverghe.

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: Ardor Lazzate sfiora l’impresa, 3-0

L’Ardor Lazzate sfiora l’impresa nella gara di ritorno della semifinale in cui aveva il compito di ribaltare il risultato di 3-0 maturato nella gara di andata. Botta e risposta nel primo tempo: i nerazzurri di Solbiate Arno sbloccano il risultato con il gol dalla distanza di Mondoni che batte Barbieri, ma vengono riacciuffati immediatamente da Guanziroli sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa, la partita sembra bloccata ma si infiamma nel finale dopo l’ingresso in campo di Deodato che crea scompiglio nella retroguardia ospite. Al 36’ infatti l’Ardor ribalta il risultato: l’azione parte da Giangaspero, che lancia Silla verso il fondo, da dove parte un cross basso trasformato in rete da Marioli. Il vantaggio infonde ancor più coraggio ai padroni di casa, che conquistano un calcio di rigore per fallo di Sorrentino su Giangaspero. È proprio l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Seregno a mettere a segno il gol del 3-1. I sette minuti di recupero riservano non poche emozioni, tra cui l’espulsione per proteste di Marioli. L’ultima occasione per l’Ardor è una punizione di Pellini, che spiove sul secondo palo e viene allontanata dagli ospiti.

Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il tabellino di Ardor Lazzate-Solbiatese

ARDOR LAZZATE – SOLBIATESE 3-1 (1-1)

Marcatori: 32′ Mondoni (S), 35′ Guanziroli (AL) pt; 36′ Marioli (AL), 39′ st rig. Giangaspero (AL)

ARDOR LAZZATE: Barbieri, Guanziroli, Schieppati (51′ st Grippo), Fogal, Pellini, Marioli, Benedetti, Malvestio (22′ st Deodato), Giangaspero, Silla, Lokumu (16′ st Zefi). A disposizione: Brusa, Moretti, M’Zoughi, Rondina, Rapone, Cotugno. Allenatore: Fedele

SOLBIATESE: Seitaj, Lonardi L., Riceputi, Novello, Sorrentino, Pandiani, Manfrè, Mira, Marin, Iervolino (25′ st Minuzzi), Mondoni. A disposizione: Russo, Lonardi D., Giamberini, Rosetta, Pedrabissi, Alabiso. Allenatore: Rota

ARBITRO: Paris di Bergamo Ammoniti: Riceputi (S), Fogal (AL). Espulso Marioli (AL). Calci d’angolo: 4-1. Recupero: 2’+ 7′.