Calcio, amara beffa per il Renate a Gorgonzola: Avinci lo condanna a tempo scaduto

Amara trasferta per il Renate, che a Gorgonzola, a dieci secondi dal fischio finale, viene trafitto dalla zampata di Avinci, subendo un’autentica beffa dopo essere riuscito a pareggiare con la rete di Aristidi Kolaj, all’esordio in maglia nerazzurra, e soprattutto a metabolizzare l’espulsione di Bonetti.

Calcio: la cronaca della partita

Aristidi Kolaj, all’esordio con la maglia del Renate

Il match tra la Giana Erminio e il Renate, che nel primo tempo non aveva offerto particolari emozioni, nella ripresa ha visto fronteggiarsi due squadre più combattive. La Giana infatti dopo 13’ ha sbloccato il risultato: Lamesta ha battuto un calcio di punizione, guadagnato da Renda, e la palla è finita sul palo, quindi è carambolata alle spalle di Nobile. Un minuto dopo il Renate rimane in dieci. Bonetti, ammonito per il fallo su Renda, colpisce De Maria: doppio giallo e cartellino rosso. Al 20’ doppio cambio nelle fila del Renate, che spinge con decisione per recuperare il risultato: escono Pellizzari e Marchetti, entrano Esposito e Kolaj. Alla mezz’ora assist di Ghezzi per Kolaj, smarcato sul secondo palo: destro di prima intenzione e 1-1 per il Renate. Mister Foschi si cautela inserendo Siega e Anghileri. Tutto sembra portare al pareggio, ma al terzo minuto del recupero il risultato cambia: Previtali da fondo campo appoggia al centro, dove è appostato Avinci, che controlla e scarica in rete da pochi passi per il 2-1 finale.

Calcio: ora la sfida alla Virtus Verona

Prossima partita per il Renate sabato 25 gennaio, alle 15, allo stadio Mino Favini di Meda, dove è attesa la Virtus Verona.

Calcio: il tabellino del match

Giana-Renate 2 – 1

Marcatori: 13’ s.t. Lamesta (G), 30’ Kolaj (R), 48’ Avinci (G).

Giana (3-4-2-1): Mangiapoco; Previtali, Scaringi, Alborghetti; Caferri, Nichetti, Marotta (38’ s.t. Pinto), De Maria; Lamesta, Renda (26’ s.t. Pala); Avinci. A disposizione: Pirola, Moro, Ballabio, Pirotta, Piazza. All.: Chiappella.

Renate (3-5-2): Nobile; Pellizzari (20’ s.t. Esposito), Auriletto, Riviera; Eleuteri (39’ p.t. Gardoni), Delcarro, Bonetti, Calì (34’ s.t. Siega), Ghezzi; Marchetti (20’ s.t. Kolaj), Plescia (34’ s.t. Anghileri). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Bocalon, Vassallo, Di Nolfo, Mazzaroppi, Ziu. All.: Foschi.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo.

Note: ammoniti Eleuteri (R), Chiappella (G), Bonetti (R) e Calì (R). Espulso Bonetti (R) al 14’ s.t. Corner: 3-3. Recupero: 1’ p.t, 3′ s.t.