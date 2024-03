Calcio, Alex Lin vicino al Lecco. Ma vuole anche la proprietà del nuovo Seregno

Lecco e Seregno, due piazze calcistiche divise fin dalla notte dei tempi da una rivalità molto accesa, potrebbero presto avere un destino affine, con Alex Lin come riferimento. Il tycoon cinese, che è intenzionato a concorrere al bando comunale per l’assegnazione del titolo sportivo della nuova società che, a partire dalla prossima stagione, rappresenterà Seregno sui campi della Promozione, è infatti vicino a rilevare da Paolo Di Nunno, già presidente del 1913 Seregno in passato, la proprietà del Lecco. L’indiscrezione, rimbalzata a più riprese nel weekend, dovrebbe trovare una conferma definitiva nei prossimi giorni. Lin subentrerebbe a Di Nunno attraverso Skyland Group, gruppo di cui è presidente, mentre a Seregno continuerebbe a muoversi a titolo personale, come ha fin da subito chiarito agli imprenditori che lo stanno affiancando in questa avventura.

Calcio: contattato Alberto Colombo come direttore sportivo

Alberto Colombo durante la sua visita allo stadio Ferruccio

Sulle prime, la nuova prospettiva lecchese di Lin aveva fatto temere un suo allontanamento dal progetto seregnese, che invece il suo entourage ha smentito, dipingendolo anzi come ansioso di poter effettuare il prima possibile il sopralluogo allo stadio Ferruccio ed al centro sportivo Seregnello, passaggio indispensabile per poter poi presentare la sua candidatura al bando. I collaboratori del magnate asiatico, residente da un quarantennio in Italia, si stanno inoltre già guardando intorno, per definire la struttura societaria, nel caso in cui il percorso intrapreso si concludesse positivamente. Dopo aver incassato la disponibilità a sedere in panchina del tecnico Giuliano Melosi, che in azzurro cominciò a metà degli anni ottanta la sua carriera di giocatore, l’attenzione si è spostata sulla ricerca di un direttore sportivo. Lunedì 25 marzo al Ferruccio si è visto Alberto Colombo, oggi tesserato per il Luciano Manara di Barzanò, che ha aperto le porte ad un accordo nell’ottica della prossima annata. Il suo nome non è comunque il solo sul tavolo: radiomercato accredita anche le opzioni di Mauro Borghetti e, novità freschissima, di Roberto Passoni.