Calcio: a Monzello si sfidano i futuri sacerdoti, il Pime organizza il Torneo dei seminari

È un torneo particolare quello che si disputerà venerdì 19 aprile, al Monzello: sui campi normalmente calcati dai giovani giocatori si sfideranno i futuri sacerdoti che si contenderanno la ventunesima edizione del Torneo di calcio dei seminari lombardi.

Calcio: a Monzello si sfidano i futuri sacerdoti dei seminari lombardi, 250 giovani in dieci squadre (due del Pime di via Lecco a Monza)

Alla competizione, organizzata quest’anno dal Seminario teologico internazionale del Pime di via Lecco a Monza, parteciperanno circa 250 giovani divisi in dieci squadre: due dell’Istituto monzese, altrettante provenienti da Milano e da Bergamo mentre i seminari di Brescia, Como, Lodi e Mantova saranno in gara con una formazione ciascuno.

La competizione, molto sentita tra i giovani che si preparano a diventare preti, ha ricevuto la benedizione dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini e del cardinale di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Cei, che hanno inviato i loro messaggi.

Calcio: a Monzello si sfidano i futuri sacerdoti dei seminari lombardi, carta d’identità della squadra di Monza

“Il calcio luogo di amicizia” è lo slogan dell’evento che riconosce il ruolo dello sport nel favorire le relazioni: «In seminario lavoriamo sui valori dell’accoglienza, della diversità e dell’amicizia – spiega Paulo Machado, futuro sacerdote del Pime proveniente dal Brasile – e lo sport può aiutare il processo di conoscenza» soprattutto in un istituto, come quello di via Lecco, in cui studiano circa 55 giovani di quattro continenti.

I calciatori del Pime sono tra i più competitivi tanto che hanno vinto il torneo tre anni fa e si sono piazzati al secondo posto l’anno scorso. Le squadre monzesi sono composte perlopiù da latino americani e africani che si allenano negli spazi di via Lecco e del santuario delle Grazie Vecchie e in alcuni oratori tra cui quello di San Gerardo. Tra gli studenti che dedicano allo sport il martedì pomeriggio non ci sono solo gli appassionati del pallone: gli indiani e i bengalesi, infatti, preferiscono il cricket.

Calcio: a Monzello si sfidano i futuri sacerdoti dei seminari lombardi, il programma di venerdì con i campi ribattezzati con figure del Pime

Venerdì le sfide iniziano alle 14 sui campi che, per l’occasione, saranno ribattezzati con i nomi di figure di rilievo del Pime: Sant’Alberico Crescitelli e i beati Giovanni Mazzuconi, Mario Vergara, e l’agratese Clemente Vismara. I seminaristi che non giocheranno potranno seguire una visita guidata in Duomo e alla chiesa di San Gerardo. A qualche scorcio di partita potrebbe assistere l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, atteso per un saluto, mentre alla premiazione dovrebbe partecipare il sindaco Paolo Pilotto.

Calcio: a Monzello si sfidano i futuri sacerdoti dei seminari lombardi, a sera tutti a cena con menu internazionale

Al termine del torneo i futuri sacerdoti chiuderanno la giornata con una cena al Pime dove potranno scegliere tra quattro menù: quello italiano a base di polenta, salame e gorgonzola, e quelli asiatico, africano e latino americano.