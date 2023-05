Basket: Rimadesio vince a Livorno ed espugna il PalaMacchia

Continua il sogno dell’A2 per l’Aurora Desio. La Rimadesio ha battuto la Libertas Livorno 86 a 71 nella prima gara dei playoff, riuscendo a espugnare il PalaMacchia, a Livorno, che in stagione era ancora inviolato. Gli avversari venivano da un primo posto nel gruppo A. La seconda gara dei playoff sarà disputata mercoledì 17 maggio alle 21 al Palatenda di Piombino

Un match combattuto tra due squadre di grande agonismo e valore

Capolavoro di Gallazzi e del suo staff, che hanno preparato la partita in maniera perfetta. Mazzoleni sblocca la partita, ma Livorno non sta a guardare allungando sul 9-2. Maspero tiene in scia Desio, Fantoni però trova i punti del nuovo allungo: 15-7. Entra in campo Tornari, che da una scossa alla squadra. Sono 9 i suoi punti che nella seconda metà del quarto mandano l’Aurora sotto 21-20. Bargnesi con 5 punti filati e Sipala, regalano il massimo vantaggio di serata ai toscani sul 32-24. Desio non si scompone. Maspero e Mazzoleni sorpassano sul 36-37. Dopo un botta e risposta tra le due squadre gli aurorini vanno avanti alla pausa lunga sul 41-44. Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetta un cambio di marcia della Libertas, che però fatica. Un parziale di 11-0 aperto da Mazzoleni e chiuso dalla tripla di Tornari vale il 44-57. Fantoni sblocca i suoi, ma la Rimadesio dilaga sul 46-63 di metà frazione. Livorno accorcia 52-63 ma Mazzoleni è incontenibile e la tripla di Caglio tiene avanti Desio sul 58-72 del 30′. Nel quarto finale si alzano i toni, c’è molta tensione in un palazzetto incandescente.

Martedì i desiani tornano in campo per la seconda gara

La Rimadesio non perde la testa e tiene a distanza Livorno fino ai minuti finali dove la Libertas prova l’ultimo sforzo, rientrando sul 71-78. Tornari sullo scadere dei 24″ segna la tripla del 71-81 che taglia le gambe ai padroni di casa. Il finale è 71-86. Nella sera di mercoledì 17 maggio, alle 21,la Rimadesio tornerà in campo al Palatenda di Piombino per la seconda gara dei playoff.