Basket: Ofg Giussano promossa in Serie A2, Rhodigium ko

Un’impresa, un sogno che è diventato realtà. Domenica 11 giugno 2023, l’Ofg Giussano ha conquistato la tanto ambita e prestigiosa Serie A2, portando per la prima volta il basket femminile locale nella seconda categoria nazionale. In trasferta, a Rovigo, le foxes hanno ribaltato l’esito del match di andata contro il Rhodigium Basket, imponendosi con autorità sul loro campo.

Basket: Ofg Giussano promossa in Serie A2, la soddisfazione di coach Aldo Corno

La squadra di Aldo Corno, sconfitta all’andata in casa 55-59, ha concluso la corsa stagionale vincendo la sfida di ritorno con 17 lunghezze di margine (66-49), al palazzetto dello sport a Rovigo.

«È una grandissima soddisfazione. Domenica abbiamo giocato una partita perfetta. Il Rovigo era favorito, ma siamo riusciti a ribaltare i pronostici, portandoci a casa il passaggio alla seconda categoria nazionale, con un punteggio super netto a nostro favore. È stata una vittoria sicuramente non scontata per una squadra giovane come la nostra, con ragazze perdipiù “costruite” in casa. Un sogno che si avvera, e che corona due anni di duro lavoro», ha commentato l’allenatore delle foxes Aldo Corno, che vanta una carriera pluridecennale nel mondo del basket femminile.

basket giussano

«Dopo la sconfitta in casa, in cui abbiamo sentito la tensione per la prima gara di finale per il salto di categoria, a Rovigo le ragazze hanno dato il massimo, e si è visto. Decisivi per la vittoria sono stati sicuramente i 20 punti segnati da Sofia Lazareska, che non ha sbagliato nemmeno un colpo, oltre all’eccezionale difesa di Cecilia Colico che ha marcato alla grande la playmaker del Rovigo Silvia Viviani. Sono state entrambe decisive, l’una in attacco e l’altra in difesa, insieme con Laura Meroni, la nostra stella che ha giocato anche in serie A, la veterana Silvia Bassani, che probabilmente domenica ha giocato con noi l’ultima partita, e Silvia Bonadeo playmaker titolare, che ha messo a segno 12 punti, subendo 11 falli. Ottima prestazione, oltre al quintetto, anche per Francesca Sorrentino, che ha lavorato bene in difesa, e per Ludovica Rossini, altra nostra veterana e playmaker. Questo grande risultato si deve anche alla capitana Maddalena Foschini e alle nostre giocatrici più giovani che sono cresciute tantissimo negli ultimi due anni: Gloria Villa, Alice Germani, Chiara Pollini, Giulia Biassoni, Linda Marchesi e Celeste Colico».

Basket: Ofg Giussano promossa in Serie A2, festa sabato 24 giugno

«A nome di tutta la squadra ringrazio il presidente Ettore Colico, i suoi collaboratori, e in generale tutta la società. Festeggeremo in grande questo grandissimo risultato sabato 24 giugno, ma già in questi giorni torniamo al lavoro per costruire la squadra ufficiale per il campionato in serie A2 e per prepararci al meglio. Al momento, non so se continuerò ad allenare la squadra, ho 72 anni e non sono sicuro di avere le energie necessarie», ha concluso Corno, che in questi giorni si prenderà del tempo per decidere se e quale sarà il suo ruolo nel primo campionato nella seconda categoria nazionale per il Basket Giussano.