Basket, Jit 2023 con le stelle di Team Ohio: squadre, campi e date

A Lissone stanno per sbarcare due giocatori di pallacanestro americani, indicati fra i più promettenti nel panorama giovanile internazionale: Gabe Cupps e Reed Shepard. I due atleti, seguitissimi sui social, sono entrambi in forza al Team Ohio, fra le squadre partecipanti al Junior International Tournament (JIT) 2023 che si terrà dal 6 al 10 aprile in Brianza.

Basket, Jit 2023: le squadre iscritte

Sale l’attesa per l’evento sportivo dell’anno in città. L’Apl, Associazione Pallacanestro Lissone, organizzatrice del JIT, ha diramato il calendario ufficiale e i nomi dei Team che arriveranno in città per disputare il torneo primaverile a cavallo con le festività pasquali. E c’è davvero da aspettarsi grandi emozioni. A Lissone saranno di scena Team Ohio (USA), Ueb Cividale, KK Borac Mozzart Cacak (Serbia), Pallacanestro Forlì, KK Rijeka (Croazia), Rimadesio Desio, College Borgomanero, Mena All Stars Dubai (Emirati Arabi), Toronto United (Canada), Usk Future Stars Praha (Repubblica Ceca), Bayern Munich (Germania) e Galvi Lissone.

Basket, Jit 2023: i campi di gara

Basket Jit Lissone Team Ohio (arancione) 2022 – foto Jit

Le gare si terranno (al 70%) nel nuovo palazzetto dello sport del quartiere don Moscotti, al Palafarè di via Caravaggio e nel palazzetto di via Tarra. Si tratta della ventinovesima edizione della manifestazione promossa da Apl col patrocinio e il contributo del Comune di Lissone ed il patrocinio di Regione, Coni e Fip.

Previsto in contemporanea anche il 14esimo Torneo Internazionale Under 12 il cui campo di gioco sarà quello di via Caravaggio. Le gare si terranno dal 6 al 10 aprile prossimi.

Una settimana di sport ad altissimi livelli. I due gioielli del Team Ohio, gli americani Gabe Cupps e Reed Shepard, saranno probabilmente gli atleti più attesi dal pubblico. Tra le novità di quest’anno, gli organizzatori evidenziano anche la presenza del team serbo, il KK Borac, attualmente al secondo posto nel campionato nazionale.

Basket, Jit 2023: finalissima il 10 aprile nel palazzetto dello sport

Il via, giovedì 6 aprile, alle 19.30, con la gara d’esordio (valida per le qualificazioni) nel palazzetto dello sport. Momento clou della manifestazione, lunedì 10 aprile, giorno di pasquetta, alle 17, per la finalissima, cui farà seguito la cerimonia di chiusura. Per il mondo dello sport lissonese l’evento figura tra gli eventi più prestigiosi organizzati in città, per la presenza di giovani atleti di tutto il mondo, per la cornice di pubblico – che quest’anno si preannuncia particolarmente importante- e per lo speciale momento di confronto tra culture e lingue diverse accomunate dall’amore per la palla a spicchi.