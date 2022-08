Basket in carrozzina: la Briantea84 dice addio al presidente Alfredo Marson

La Briantea84 perde il suo storico presidente e fondatore Alfredo Marson. Il patron della società biancoblu, che è un’eccellenza nel basket in carrozzina si è spento a 69 anni lo scorso 15 agosto, dopo aver lottato contro una brutta malattia. Il vuoto che lascia all’interno del suo sodalizio è enorme e le condoglianze in queste ore stanno arrivando da più parti.

La Briantea84 e il modello di Marson

Marson imprenditore della LegnoMarket ha voluto con tutta la sua forza fondare la Briantea 38 anni fa a Cantù per permettere ai ragazzi con disabilità di fare sport e socializzare, ottenendo anche degli ottimi risultati. Innumerevoli sono stati i trionfi con la squadra di basket in carrozzina, che si allenava prima a Seveso e adesso a Meda e nell’ultima stagione si è aggiudicata scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

La Briantea84 e il ricordo di Maurizio Losa

A ricordarlo oltre a tutti i suoi atleti, lo staff tecnico e la dirigenza c’è sicuramente il giornalista e amico Maurizio Losa. “Alfredo è stato un grande uomo e un grande dirigente sportivo – ha detto Losa -. Lui lo si può definire una persona vulcanica e schietta, ma con un grande cuore. Quello che ha fatto per il mondo della disabilità è straordinario perché è riuscito a creare un modello costruendo all’interno della stessa associazione non solo il basket in carrozzina, ma anche il calcio, l’atletica, il nuoto e la pallacanestro coinvolgendo migliaia e migliaia di atleti portatori di handicap. Non c’è mai stato in Alfredo del pietismo anzi spronava ogni giocatore a dare sempre il massimo ed è stato vicino alla sua società finché ha potuto facendo sentire la sua presenza”.

La Briantea84 e l’obiettivo Champions

Il grande sogno di Marson era di vincere la Champions League col basket in carrozzina ed è già questa la sfida che la società biancoblu dovrà provare a vincere. Potrà contare anche su Losa primo tifoso della Briantea che ha ammesso “avevo promesso ad Alfredo che sarei entrato a far parte della società e ho accettato di candidarmi nel consiglio direttivo, chiaramente la decisione spetterà all’assemblea dei soci”. I funerali di Marson si sono svolti in forma privata nei giorni scorsi.