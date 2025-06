Basket: Cantù ritorna in Serie A, grande festa a Desio

La Pallacanestro Cantù non ha tradito il tutto esaurito del Paladesio: venerdì sera ha vinto gara-3 della finale promozione con Rimini (85-80), ha chiuso la serie di finale sul 3-0, ha urlato di gioia per un ritorno nella Serie A che mancava da quattro anni. Dopo tre finali perse, la squadra di Nicola Brienza ha sfruttato il primo match point dopo aver fatto saltare il banco con le due vittorie in trasferta. Non è stata una passeggiata, la Rimini di Sandro Dell’Agnello era spalle al muro e fin dalla palla a due ha cercato di mettere le mani sulla partita.

Basket Paladesio Cantù promossa in Serie A – foto Pall. Cantù