Paladesio sold-out venerdì 13 giugno per gara-3 delle finali playoff di basket per la promozione in Serie A. In campo Pallacanestro Cantù e Rimini, i padroni di casa sono in vantaggio 2-0 nella finale – dopo aver espugnato per due volte il campo avversario – e hanno il primo match point per festeggiare davanti al proprio pubblico il ritorno nella massima serie dopo quattro anni.

Basket, finali Serie A2: tutto esaurito per Cantù-Rimini a Desio, chiusa la vendita dei biglietti

La società comunica che è quindi chiusa la vendita dei biglietti sia online che presso la sede di via Como, a Cantù. La biglietteria del PalaFitLine di largo Azzurri d’Italia aprirà nel giorno della partita alle 19.15 esclusivamente per il ritiro dei titoli di ingresso già prenotati.