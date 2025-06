Basket: Coppa Giove 2025, la sfida spaziale delle Under 15

Tutto pronto per la Coppa Alberto Giove 2025, il palcoscenico del grande basket internazionale Under 15 che scatterà nel pomeriggio di venerdì 13 giugno. Quattro i campi in cui si disputeranno le partite: il palazzetto della Forti e Liberi e il Nei a Monza, il PalaFarè di Lissone e il palazzetto dello sport di Villasanta. Il torneo è suddiviso in quattro gironi di qualificazione.

Basket: Coppa Giove 2025, i gironi e la formula

Nel girone A sono state inserite APU Udine, Buducnost Podgorica, ICAM Munich, APL Lissone. Nel girone B se la vedranno EA7 Armani Olimpia Milano (unico team sempre presente dal 1988, con ben 9 vittorie), i campioni in carica di Estonia National Team, Basket Poznan e Aurora Desio. Nel girone C si affronteranno Ayers Rock Gallarate, Ilidza Bby Sarajevo, Arno Basket, CMSports Canada. Nel girone D cercheranno la vittoria Tornado Kaunas, PGC Cantù, Next Hoops Badalona e Urania Milano.

Le prime due squadre classificate accederanno ai quarti di finale in vista della finalissima che si disputerà domenica 15 alla Forti e Liberi.

La premiazione è prevista in Villa Reale dove arriveranno in corteo tutte le squadre partecipanti al torneo organizzato dalla Monza International Basket con il supporto di Forti e Liberi, Eureka Basket, Gerardiana, Apl Lissone, Team 86 Villasanta.

Basket: Coppa Giove 2025, le forze in campo

Fare pronostici non è facile. Alla Coppa Giove arrivano le migliori squadre giovanili del panorama cestistico non solo europeo. I canadesi del CMSports di Toronto, dopo l’eccellente terzo posto ottenuto al debutto lo scorso anno, non nascondono le loro intenzioni di vittoria, forti del loro basket spumeggiante e fantasioso, ma i ragazzi dell’Estonia National team non hanno intenzione di cedere lo scettro. Ritornano dopo un anno di assenza i polacchi Basket Poznan, squadra che ha spesso in mostra giocatori di talento. Prima volta al Giove per i montenegrini del Buducnost Voli di Podgorica, nome di grande tradizione in Europa.

Tra gli italiani i milanesi dell’Olimpia sono sulla carta la squadra da battere per talento, profondità del roster e capacità di non far calare mai l’intensità del gioco. Al debutto i cestisti del CMB Arno Basket di Rignano sull’Arno, reduci da una scintillante stagione nel campionato regionale toscano.