Basket: raccolta fondi online per la Coppa Giove, servono 30mila euro

Una raccolta fondi per sostenere la Coppa Alberto Giove, il torneo internazionale di basket giovanile riservato a formazioni under 15 che lo scorso mese di giugno ha festeggiato 34 edizioni. L’Associazione Sportiva Monza International Basket, organizzatrice del torneo, ha lanciato la sua campagna sulla piattaforma GoFundMe.

Basket: raccolta fondi online per la Coppa Giove, «livello tecnico altissimo, costi organizzativi elevati»

«L’obiettivo è raggiungere i 30mila euro entro novembre: un’impresa ardua, ma ci auguriamo di farcela – spiega il presidente dell’associazione Antongiulio Giove, fratello di Alberto – La Coppa Alberto Giove ha segnato negli anni la vita sportiva di migliaia di ragazzi, italiani ed europei, crescendo fino a diventare il “miglior torneo d’Europa per la categoria” come viene definito dagli addetti ai lavori. Le squadre più importanti, sia italiane sia straniere, vogliono partecipare dato che il livello tecnico è altissimo. Purtroppo, i costi organizzativi sono elevati e trovare uno sponsor che ci finanzi è sempre più difficile».

Da qui l’idea della raccolta fondi per coprire il budget necessario per l’organizzazione del torneo 2025. «Abbiamo pensato di offrire la possibilità a chiunque lo desideri di effettuare una donazione nella misura che ritiene opportuna per raggiungere la cifra necessaria e poter proseguire con l’avventura della Coppa Alberto Giove» riprende il presidente.

Basket: raccolta fondi online per la Coppa Giove, possibile anche il bonifico

Il torneo, che vedrà la partecipazione di sedici squadre tra italiane e straniere, si dovrebbe disputare dal 13 al 15 giugno 2025. È possibile contribuire anche effettuando un bonifico sul conto corrente IT26A0844020400000000029461 intestato a “Associazione Sportiva Monza International Basket“, con causale “Donazione Coppa Giove 2025”. «Mai come quest’anno la Coppa Alberto Giove ha bisogno di tutti» conclude Giove.