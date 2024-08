Basket: Cantù prepara la A2 al PalaPrealpi di Seveso, allenamenti aperti e amichevoli di lusso

È a Seveso la preparazione per la nuova stagione di A2 della Pallacanestro Cantù agli ordini del nuovo coach Nicola Brienza, nominato migliore allenatore dell’ultima stagione di Serie A. La squadra che riparte con l’obiettivo della promozione – dopo lo stop in finale playoff contro Trieste – apre le porte del Palaprealpi ai tifosi per le sedute di allenamento e ha già un calendario di amichevoli di lusso.

Basket: Cantù prepara la A2 al PalaPrealpi di Seveso, la visita dell’assessore Mastrandrea

A un anno dalla firma della convenzione con il Comune di Seveso per la gestione della struttura di via Gramsci, la squadra si è radunata venerdì 16 agosto per

visite mediche e test fisici e il giorno seguente ha dato il via ufficiale agli allenamenti. E martedì 20 agosto, al termine della seduta mattutina, ha ricevuto la visita dell’assessore allo Sport Marco Mastrandrea, che si è intrattenuto con il team manager Diego Fumagalli e lo storico preparatore atletico Roberto “Sam” Bianchi.

Seveso assessore Mastrandrea con giocatori Pallacanestro Cantù

«Ho voluto recarmi al PalaPrealpi innanzitutto per formulare, a nome di tutta l’amministrazione e della città di Seveso, un grande in bocca al lupo alla squadra che anche quest’anno si allenerà al palazzetto e competerà per un campionato di assoluto vertice – ha detto – È stata anche l’occasione per toccare con mano quanto è stato fatto in questo primo anno di gestione da parte della Pallacanestro Cantù, una partnership che si sta rivelando efficace e fruttuosa. Gli interventi sono tutti volti alla riqualificazione di alcuni ambienti interni come la sala allenatori e quella dei preparatori».

Basket: Cantù prepara la A2 al PalaPrealpi di Seveso, le partite in programma

Il programma prevede l’apertura delle porte dell’allenamento pomeridiano, dalle 17 con una presenza fissa di 50 persone, e una serie di amichevoli: sabato ma a porte chiuse contro l’AZ Pneumatica Saronno (neopromossa in serie B Nazionale), sabato 31 agosto contro l’Urania Milano, formazione di A2 che schiera Alessandro Gentile, domenica 8 settembre il ritorno a Seveso dopo la Valtellina Summer League a Livigno.

Domenica 15 settembre il PalaPrealpi ospiterà il classico Trofeo degli Angeli contro Scaligera Basket Verona (A2): un match ufficiale che decreta la fine della preparazione, aperto al pubblico con incasso devoluto in beneficenza.