Atletica, vittoria tricolore per Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago)

Esordio stagionale sul podio per un gruppetto di giovani atleti brianzoli con una sottolineatura particolare per Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago) che nei Campionati Italiani di marcia disputati sulle strade di Acquaviva delle Fonti (Bari) ha vinto il tricolore della categoria allievi e sul percorso di 10 km ha fermato il crono a 42.53 sfiorando la MPI di categoria (42:45 di Alessio Coppola nella passata stagione). Vidal ha preceduto Vinicio Sonni (Fiamme Gialle) crono 46:24 e Giuseppe Marchionni di Chieti (46:26). Nella 10 km Juniores Alessandro Rebosio (PBM Bovisio Masciago) ha terminato la prova al quarto posto in 44:19 mentre Benedetta Falconi, altra atleta PBM, è stata fermata per squalifica.

Atletica, nei regionali indoor argento per Rossi (Atletica Monza)

La carrellata sui campionali regionali indoor inizia da Bergamo nelle gare per gli allievi di 60m ostacoli e 60m piani. Tra le barriere arriva un eccellente quarto posto di Filippo Passoni (Atl. Monza a 8.24) ma soprattutto l’argento di Eleonora Rossi (Atl. Monza), classe 2009, superata solo da Matilda Lui (CUS Pro Patria Milano).

Atletica, Francesca Di Cerbo campionessa lombarda assoluta del triplo

A Saronno nel salto triplo a conquistare la maglia di campionessa lombarda Assoluta è la brianzola Francesca Di Cerbo (Pro Sesto Atl.Cernusco) grazie allo stagionale a 12,42 ottenuto al quarto turno di salti, a superare il 12,33 in apertura della varesina del CUS Pro Patria Milano. In ambito Promesse il bronzo è della seregnese Chiara Santambrogio (Team A Lombardia) con 10,93

Atletica: un altro Di Cerbo argento con 13, 92 metri di salto

In campo maschile doppia maglia per l’under 20 Filippo Valotti (Castenedolo), unico a superare i 14 metri con 14,27: per lui titolo lombardo sia a livello Assoluto sia tra gli Juniores. Un altro under 20 centra la doppia medaglia (Assoluta e Juniores), in questo caso l’argento: si tratta di Luca Di Cerbo (Atl. Monza), autore di 13,92. Quinto e sesto nel Campionato Regionale Assoluto sono Luca Mobilia (Sporting Alzano, 13,29) e Gabriele Balbo (Atl. Monza, 13,16), che salgono sui podi di categoria: argento Promesse per Mobilia (il terzo posto tra gli Juniores é per Balbo.