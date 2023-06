Atletica: Vidal, Sironi e Chinello nel successo della Lombardia al Trofeo Pratizzoli

La selezione Under 16 della Lombardia con i tre atleti brianzoli Niccolò Vidal, Giulia Sironi e Tommaso Chinello per la nona volta in altrettante edizioni ha vinto il Trofeo Luigi Pratizzoli per rappresentative regionali. Il successo a Parma è stato certificato dai punteggi: 323 per la Lombardia prima, 294 per l’Emilia Romagna seconda, 292,5 punti per il Lazio terzo classificato.

Atletica, Lombardia al Trofeo Pratizzoli: Vidal vince la marcia

Nella formazione lombarda spicca innanzitutto nella marcia (5000m) l’affermazione del vicecampione italiano in carica Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago) apparso in gran forma tanto da stampare il suo PB a 23’10″53 (14 secondi di progresso rispetto al precedente stabilito a Villasanta domenica 21 maggio) e, dopo un appassionante duello, ha piegato il laziale Vinicio Sonni (23’12″87).

Atletica al Trofeo Pratizzoli: Giulia Sironi e Tommaso Chinelli sulla pedana del triplo

Tra gli atleti lombardi vincitori di medaglie si sono inseriti, esibendosi sulla stessa pedana del triplo, Giulia Sironi (Atl.Monza) tornata a casa con l’argento al collo grazie ad un salto di 11,82 e Tommaso Chinelli (Atl.5 Cerchi Seregno) che con 12,98 ha vinto il bronzo.

Atletica, Lombardia al Trofeo Pratizzoli: gli exploit di Daniele Inzoli e Kelly Ann Doualla Edimo

Poi c’è il fenomenale 7,48 di Daniele Inzoli (Riccardi Milano) nel lungo, centrato all’ultimo turno dopo essersi già portato a 7,19: il campione italiano in carica nella specialità, allenato da Giada Mingiano, ha realizzato il nuovo primato regionale Cadetti migliorando se stesso di addirittura 34 centimetri (7.14 il 21 maggio Trofeo Cersare Brambilla a Villasanta) e restando a soli 4 centimetri dall’iconica Miglior Prestazione Italiana Under 16 di Andrew Howe, il 7.52 del futuro vicecampione del mondo siglato a Fano (Pesaro) il 7 ottobre 2000.

Il trionfo lombardo è illuminato altresì da una delle migliori Prestazioni Italiane Cadette: sugli 80m piani Kelly Ann Doualla Edimo (N.A. Fanfulla) ha vinto in 9″62 crono che eguaglia la Miglior Prestazione Italiana Cadette ottenuta da Alessia Succo il 13 maggio a Giaveno (Torino). La stessa Doualla (nata il 20/11/2009, risiede a Sant’Angelo Lodigiano) il 14 maggio a Cornaredo aveva corso in 9″64 migliorando di un decimo il record lombardo Cadette.