Atletica: super Pellicoro agli Indoor Ncaa, la besanese in finale sul miglio

Super Laura Pellicoro. L’atleta di Besana in Brianza, tesserata alla società Bracco di Milano, studentessa all’università di Portland e vincitrice lo scorso anno in Cina della medaglia d’oro alle Universiadi nei 1500 ed 800 metri, ha conquistato l’accesso alle finali sul miglio dei Campionati Indoor NCAA a Boston, la più importante rassegna di atletica al coperto universitaria negli USA.

Atletica: super Pellicoro agli Indoor Ncaa, tra le migliori 16 sul miglio

Solo 16 le atlete ammesse a gareggiare, Pellicoro è tredicesima: saranno impegnate venerdì 8 marzo nelle batterie con successiva finale il sabato, entrambe le gare sono in programma alle 19 ora locale (le 13 italiane).

Lo scorso febbraio ha corso il miglio in 4’31″65 e due giorni dopo gli 800 metri (praticamente in solitaria, conducendo con ampio margine fin dai primi metri) in 2’05″01 che rappresenta anche il suo primato personale.

Atletica: super Pellicoro agli Indoor Ncaa, il curriculum

Pellicoro è nata a Vimercate il 24 dicembre 2000. Ha studiato al liceo scienze umane “Greppi” di Monticello, indirizzo economico-sociale, poi si è trasferita oltreoceano alla University of Portland, in Oregon, dove studia biologia.

Come atleta ha iniziato a gareggiare per la Polisportiva Besanese e nell’impianto di Besana ha conosciuto la famiglia Tortu (il giovane Filippo e suo papà Salvino) che da allieva l’hanno consigliata a trasferirsi all’Atletica Riccardi quindi, due anni più tardi, si è spostata alla Bracco Milano. Laura ha fatto parte della squadra italiana ai Mondiali studenteschi su pista del 2017 in Francia. Nel 2018 è stata condizionata da un infortunio alla tibia destra, poi nel 2019 ha raggiunto la semifinale sugli 800 agli Europei under 20 allenandosi anche a Giussano e Carate Brianza con il tecnico Gaetano Acconcia, mentre dalla primavera del 2018 ha iniziato una collaborazione con Gianni Ghidini frequentando saltuariamente l’impianto di Bussolengo (Verona). Poi la sua risalita certificata dai prestigiosi risultati in Cina.