Atletica: super Claudia Gelsomino alla Maratonina di Busto Arsizio

Claudia Gelsomino runner inesauribile. L’atleta della Pbm Bovisio ha conquistato il primo posto assoluto nel settore femminile della trentesima edizione della Maratonina Città di Busto Arsizio che si è svolta domenica organizzata dall’Atletica San Marco per festeggiare anche il mezzo secolo di storia.

Campionessa europea master W50, titolo vinto in ottobre a Pescara nonché campionessa europea dei 10km su pista, sul traguardo della Maratonina di Busto ha fermato il crono a 1h20’34” staccando di oltre un minuto Debora Spalenza (Gs.Orecchiella) in 1h21’56” e Mara Galvani (Azzurra Garbagnate) in 1h25’58”. La gara è stata completata da oltre mille podisti, tra loro due runners brianzoli che hanno vinto il bronzo delle rispettive categorie: Andrea Gandini (Monza Marathon Team) nella SM35 (in 1h14’14”) ed Emiliano Ceraulo (Pbm Bovisio M.) nella SM50 in 1h19’34”.

Atletica: 12° Sportway Lago Maggior Marathon

Nella 12° Sportway Lago Maggior Marathon disputata a Verbania sull’impegnativo tracciato di 33km, Carolina Gatti (Monza Marathon Team) ha vinto l’oro nella cat.F40 in 2h45’05 mentre in campo maschile importanti piazzamenti sono stati conquistati nella Categoria SM50 dai podisti del Gs.Avis Seregno: Davide Calderoni nono in 2h52’16; Eros Brovelli undicesimo in 2h57’33” e da Antonello Sgrò 13mo nella M50 in 2h57’34”.

Atletica: “Alleniamoci Insieme” al Parco di Monza

Domenica scorsa ha debuttato anche “Alleniamoci Insieme”, una iniziativa spontanea per correre insieme. Un nutrito gruppo di mezzofondisti appartenenti ad Athletic Club Villasanta, Atletica Concorezzo, 5 Cerchi Seregno, Atletica Monza, Atletica Cesano Maderno, Euroatletica 2002 Paderno si sono ritrovati al Parco di Monza per percorrere alcuni chilometri in compagnia. Al raduno erano presenti atleti delle categorie assolute ma anche Cadetti e Cadette, che si sono impegnati sulle distanze di 7 e 5 km. Visto il buon esito dell’iniziativa, gli allenatori delle sei società hanno deciso di replicare l’appuntamento domenica 3 dicembre, a Paderno Dugnano per un medio collinare (7 e 5 km) nel Parco Lago Nord.

Da segnalare inoltre che domenica al cross Valmusone di Osimo (Ancona), seconda prova indicativa verso gli Europei di Bruxelles, il mezzofondista Luca Alfieri (è nato a Desio il 31/10/2000) ex Pbm Bovisio ora all’Atletica Casone Noceto, ha vinto la gara maschile di 10 km.