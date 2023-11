Atletica: Pellicoro alla finale Ncaa di cross di Charlottesville

Un volo oltre oceano: lo scorso fine settimana Laura Pellicoro, atleta di Besana in Brianza affiliata alla Bracco Milano, ha conquistato a Sacramento (California) la qualificazione alle finali dei Campionati NCAA di cross in programma a Chalottesville (Virginia), giungendo settima in una gara di alto livello che ha visto al via ben 256 atlete. Ha corso i sei chilometri in 19:24 con una media di 3’14″ al chilometro.

Atletica: Pellicolo alla finale Ncaa di cross, il 30 novembre in gara indoor a Boston

Dopo l’impegno in Virginia, Laura che difende i colori dell’Università di Portland, sarà in gara giovedì 30 novembre a Boston in un 3000 indoor, per poi rientrare in Italia il 5 dicembre dove rimarrà fino ai primi di gennaio.