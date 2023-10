Atletica, marcia su strada: Vidal secondo al Trofeo delle Regioni, brava Falasconi

Anche nella impegnativa specialità della marcia su strada brillano i risultati conquistati dagli atleti brianzoli. È accaduto lo scorso fine settimana ad Alessandria nel Trofeo delle Regioni giovanile, riservato alle categorie Allievi, Cadetti e Ragazzi mentre per gli atleti Under 18 la prova era valida anche come Campionato italiano individuale sulla distanza dei 10 chilometri.

Atletica, marcia su strada: Falasconi brillante al primo anno nella categoria Allieve

Nove le selezioni regionali al via: oltre al Piemonte e alla Lombardia, in gara Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Nelle sfide in strada a colpi di marcia la brianzola Benedetta Falasconi (è nata il 3 settembre 2007 e da questa stagione è affiliata in al Team-A Lombardia – Brugherio), al primo anno di categoria allieve, ha colto un ottimo quarto posto con il crono di 52:41, stampando il suo personal best. Nel settore maschile degli allievi, Alessandro Rebosio (è nato il 5 ottobre 2006 ed è tesserato alla Pbm Bovisio Masciago) si è posizionato al quinto posto ma con il personale di 46:39 (precedente 47:45 stabilito il 16 aprile scorso a Vittorio Veneto).

Atletica, marcia su strada: Vidal ancora in volata

Nei cadetti, nella gara valida solo per il Trofeo delle Regioni sulla distanza di 6 km, è stata riproposta la sfida già vista ai Campionati Italiani di Caorle ed anche in Piemonte Nicolò Vidal (Pbm Bovisio M.) ha chiuso al secondo posto dietro al romano Vinicio Sonni (Fiamme Gialle Simoni). Dopo la volata veneziana al fotofinish (oro all’atleta laziale per 2/100), ad Alessandria stavolta finisce con i crono di 27:09 contro 27:17 del brianzolo.

Atletica, marcia su strada: classifica Trofeo delle Regioni

La Lombardia, vincitrice della prima edizione del trofeo nel 2018 e molto penalizzata da alcune circostanze sfortunate lo scorso anno (quarta nella combinata, fu comunque seconda nel Trofeo delle Regioni maschile) quest’anno ha proposto una formazione competitiva e grazie anche alle importanti prestazioni degli atleti brianzoli ha chiuso al secondo posto la classifica per regioni.