Atletica: il medese Perna tricolore paralimpico anche indoor

Il medagliere di Paolo Perna, ipovedente grave 32enne di Meda, si è arricchito di un secondo titolo di campione italiano e di un’altra medaglia d’argento. È stato tra i protagonisti dei campionati italiani paralimpici di atletica indoor e invernale che si sono svolti ad Ancona.

Atletica: il medese Perna vince l’argento sui 400 e il titolo nella sua specialità

Portacolori di Asd Free Moving di Monza e Brianza, si allena sulla pista dell’Atletica Meda, accompagnato dall’amico e fida guida Samuele Beltrametti di Seveso, ha gareggiato nei 400 metri vincendo la medaglia d’argento, ma si è superato sulla doppia distanza, e negli 800 metri nella categoria T12, s’è lasciato tutti alle sue spalle aggiudicandosi il titolo italiano.

Atletica: il medese Perna, “era prima volta indoor”

“Era la prima volta che partecipavo ad una gara indoor – ha spiegato Paolo Perna – e mi sono trovato bene soprattutto per i suggerimenti di Samuele che lui da normodotato aveva già sperimentato. Gareggiare al chiuso mi ha divertito. Quella degli 800 metri è stata una prova molto combattuta sino agli ultimi metri quando ho sfruttato al meglio la mia esplosività finale che non sono riuscito a mettere a frutto sulla distanza dei 400 metri in cui ho dovuto accontentarmi dell’argento. Per prendere parte agli indoor di Ancora ho iniziato la mia preparazione sin dal mese di ottobre”.

Paolo Perna, il 9 e 10 luglio scorso, ai campionati italiani paralimpici assoluti di atletica leggera di Padova, sempre con Samuele Beltrametti come guida, aveva conquista tre medaglie: oro, argento e bronzo. L’oro e il titolo italiano sempre negli 800 metri che sono la sua specialità, l’argento nel salto in lungo con la guida di Andrea Mocchi, mentre il bronzo l’aveva raccolto sui 100 metri.

Atletica: il medese Perna pronto per la stagione estiva

“Dopo quest’altra bella soddisfazione che ha ripagato me e Samuele di tanti sacrifici – ha proseguito Perna – inizio la mia preparazione per i campionati italiani paralimpici che si svolgeranno il 28 maggio prossimo a Padova, per tentare di difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno”.