Atletica: Paciolla e Perna a medaglia agli Italiani paralimpici

Ai recenti Campionati italiani paralimpici assoluti di atletica leggera che si sono svolti a Padova il 9 e 10 luglio, organizzati dalla Fispes, tra i 170 atleti in gara c’erano anche i brianzoli Margherita Paciolla, 19 anni di Seregno e il 32enne Paolo Perna di Meda. Entrambi sono saliti sul gradino più alto del podio in specialità diverse.

Atletica: Paciolla, fresca di maturità allo Zucchi

Margherita Paciolla, fresca di maturità classica conseguita al liceo Zucchi di Monza col voto di 97/100 e reduce dai campionati europei giovanili in Finlandia a Pajulahti, a Padova ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri, e due d’argento sui 200 metri e nel salto in lungo, nella categoria T12.

“Era la prima volta che correvo con la guida – ha precisato Paciolla – in quanto nell’ultimo controllo sanitario mi hanno portato in categoria T12 che comportava aveva al fianco una guida. Mi è stato di aiuto Alexander Aceti, fratello del più celebre campione. Con lui avevo provato solo una volta sulla pista del Vis Nova di Giussano e debbo dire che mi sento più che soddisfatta per i risultati conseguiti e credo di poter dire che con lui al fianco ha ancora ampi margini di miglioramento. In Finlandia, invece, avevo gareggiato nella categoria T13, senza guida ed avevo ottenuto due quarti posti il primo nei 100 metri l’altro nel salto in lungo. Ed era la prima gara agonistica che disputavo dopo tre anni di quasi sosta causa pandemia”.

Atletica: Paciolla, allenamenti a Giussano (sulla pista con Tortu)

Il medagliere di Margherita Paciolla si è ulteriormente arricchito lei che dall’età di 13 anni in poi ha raccolto tanti primi e secondi posti sia agli italiani che ai campionati europei. Aveva iniziato ad affacciarsi atletica con la “5 Cerchi” di Seregno, poi era passata alla “Polisportiva milanese 1979 spo”, da alcuni anni difende i colori dell’Omero Bergamo e si allena quotidianamente sulla pista dell’atletica Vis Nova di Giussano dove incontra spesso Filippo Tortu.

Atletica Paolo Perna

Atletica: tre medaglie per Paolo Perna

Tre le medaglie: oro, argento e bronzo, anche per il 32enne Paolo Perna di Meda , ipovedente, di Meda. Paolo Perna ha vinto l’oro negli 800 metri, l’argento nel salto in lungo e la medaglia di bronzo sui 100 metri. Nelle due prove in linea, per la prima volta, ha corso con la guida, il sevesino Samuele Beltrametti, 22 anni, mentre nel salto in lungo era guidato da Andrea Mocchi. Era alla sua terza partecipazione ai campionati italiani, la prima volta nel 2020 a Jesolo mentre nel 2021 a Concesio. Perna fa parte della squadra di FreeMoving di Monza, una polisportiva fondata nel 2016 da Antonella Inga (azzurra paralimpica del lungo) e Luca Aronica, due persone con disabilità visiva con lo scopo di instillare consapevolezza nelle altre persone portatrici di disabilità visiva, e di trasmettere loro la cultura ed i valori dello sport.

Atletica: Paolo Perna si allena con Ferrario e Beltrametti

Si è avvicinato all’atletica da due anni, dai 6 ai 18 anni, ha giocato nel ruolo di terzino nella Base Seveso, poi per la perdita progressiva della vista da dovuto lasciare la disciplina molto amata, trovando nell’atletica la sua valvola di sfogo. Da due anni corre in categoria T12, con l’atleta legato alla guida. Perna si allena tre volte la settimana sulla pista del Frisi di Monza e della Forti e Liberi, seguito dalla fisioterapista Marta Ferrario, mentre sulla pista dello stadio città di Meda da un anno gli è accanto Samuele Beltrametti, che il 20 luglio discuterà al Politecnico di Milano la tesi in ingegneria energetica, che ha praticato agonismo da mezzofondista e ha deciso di accompagnare nelle gare ufficiali e nelle sedute di allenamento Paolo Perna.