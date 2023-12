Atletica: Gamberale trionfa nella 5 km di Como

All’insegna del motto “corsa e divertimento”, un folto gruppo di runners affiliati a società della Brianza ha gareggiato a Como nella Synlab Como Lake organizzata dall’Aries Como Athletic Team e che, in questa edizione, ha accolto un migliaio di concorrenti presenti nelle due versioni: la tradizionale mezza maratona e la 5 chilometri. Su quest’ultima distanza, il pugnace Giuseppe Gamberale (Daini Carate B.za) si è classificato al primo posto nella categoria M55 con il crono di 18’46” davanti a Valerio Faccioli (Euroatletica 2002 – Paderno D.) che ha chiuso in 19’19”.

Atletica: Valsecchi secondo nella mezza maratona

Nella maratonina i piazzamenti sul podio hanno premiato la solerzia e la determinazione di alcuni podisti brianzoli in particolare di Gianpaolo Valsecchi (Gruppo Ethos Running Vimercate) secondo classificato nella categoria M55 in 1:24.48 preceduto sul traguardo da Roberto Gigante (Zerotriuno Triathlon) in 1:23.31; quindi due atleti della società Runners Desio rientrati in sede con al collo la medaglia di bronzo, orgogliosi di aver stampato il loro PB personale sulla distanza della maratonina B: Pasquale Affinito (Cat.M45) in 1:26.01 e Sergio Premoli (Cat.M55) in 1:29.07. Medaglia di bronzo e PB anche per Alessandro Rocca (Daini Carate B.-Cat.M35) che ha fatto registrare il tempo di 1:16.01 mentre in campo femminile Daniela Di Vaio (Gs.Avis Seregno – Cat.F55) ha chiuso la sua gara ai piedi del podio con il tempo di 2:04.10. Questo fine settimana l’attenzione degli sportivi si concentra sui campionati Europei di cross che si disputano a Bruxelles nei quali è presente in maglia azzurra il limbiatese Luca Alfieri (nato il 31/10/2000 è tesserato all’At.Casone Noceto) e che vede al via 540 atleti (296 uomini e 244 donne) provenienti da 38 Paesi.